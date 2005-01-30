زنگ آغاز بيستمين جشنواره موسيقي فجر طنين انداز مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري"مهر" اين جشنواره امسال با 3 محور حماسه آفريني، بيان هويت فرهنگي و حفظ وحدت و حاكميت ملي ايران اسلامي آغاز بكار مي كند.

در اولين روز برپايي جشنواره موسيقي فجر، 11 گروه موسيقي در تالارهاي وحدت، رودكي ، فرهنگسراي نياوران، تالار فرهنگ و مجموعه آزادي به اجراي برنامه مي پردازند.

امروز همچنين، اركستر سمفونيك فلورانس و گروه كر رم در ساعت 30/18 در تالار وحدت به اجراي برنامه مي پردازند.

گروه "ارغنون" به سرپرستي و خوانندگي حسام الدين سراج نيز از ديگر گروههايي است كه امروز به اجراي برنامه مي پردازد.

گروه "ژيوار" به سرپرستي شيخ الاسلامي و گروه "ياران" به سرپرستي اقيليا پرتو دو گروهي هستند كه امروز ساعت 16 در تالار وحدت به اجراي برنامه براي بانوان مي پردازند.

گروه "همساز" به سرپرستي مسعود شعاري (ساعت 18 در تالار فرهنگ)، گروه "سپهر" و گروه "نجوا" (ساعت 21 در تالار فرهنگ)، گروه "سرلك" به سررستي علي جابري (ساعت 19 در فرهنگسراي نياوران)، گروه اقليت هاي ديني كليميان و آشوريان (ساعت 16 در فرهنگسراي نياوران) از ديگر گروههايي هستند كه امروز، در اولين روز بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر به اجراي برنامه مي پردازند.

امروزهمچنين گروه نواي چهار محال و بختياري به سرپرستي علي اكبرمهدي پور ساعت 18 در مجموعه آزادي به اجراي قطعاتي از موسيقي نواحي ايران مي پردازند.

بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر تا روز يكشنبه 18 بهمن ادامه دارد و روز دوشنبه 19 بهمن ماه با برپايي مراسم اختتاميه به كار خود خاتمه مي دد.