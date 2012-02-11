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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

صدور بیش از 1 میلیون کارت؛

آغاز توزیع کارت کنکور ارشد 91 از فردا/ برگزاری آزمون از 26 بهمن

آغاز توزیع کارت کنکور ارشد 91 از فردا/ برگزاری آزمون از 26 بهمن

کنکور کارشناسی ارشد 91 از روز چهارشنبه 26 بهمن ماه به مدت 3 روز آغاز می شود و یک میلیون و 17 هزار و 486 کارت این آزمون از روز یکشنبه 23 بهمن ماه توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 137 کد رشته امتحانی در 7 گروه ارائه شده است که گروه علوم انسانی دارای 50 کد رشته، گروه علوم پایه با 15 کد رشته، گروه فنی - مهندسی با 29 کد رشته، گروه کشاورزی با 25 کد رشته، گروه هنر با 12 کد رشته و گروه دامپزشکی با 6 کد رشته هستند.

930 هزار و 172 نفر تقاضانامه ثبت نام الکترونیکی را تکمیل کردند که از این تعداد 472 هزار و 869 نفر زن و 457 هزار و 303 نفر مرد هستند. همچنین 87 هزار و 314 نفر داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد 91 علاقمندی خود برای شرکت در 64 کدرشته امتحانی شناور اعلام کرده اند. 

در مجموع 1 میلیون و 17 هزار و 486 کارت آزمون کارشناسی ارشد صادر شده است که 510 هزار و 317 کارت متعلق به زنان و 507 هزار و 169 کارت متعلق به مردان است.

توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد از روز 23 تا 25 بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  آغاز و آزمون در روزهای 26، 27 و 28 بهمن برگزار می شود.

کد مطلب 1530472

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