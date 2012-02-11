آغاز توزیع کارت کنکور ارشد 91 از فردا/ برگزاری آزمون از 26 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، 137 کد رشته امتحانی در 7 گروه ارائه شده است که گروه علوم انسانی دارای 50 کد رشته، گروه علوم پایه با 15 کد رشته، گروه فنی - مهندسی با 29 کد رشته، گروه کشاورزی با 25 کد رشته، گروه هنر با 12 کد رشته و گروه دامپزشکی با 6 کد رشته هستند.

930 هزار و 172 نفر تقاضانامه ثبت نام الکترونیکی را تکمیل کردند که از این تعداد 472 هزار و 869 نفر زن و 457 هزار و 303 نفر مرد هستند. همچنین 87 هزار و 314 نفر داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد 91 علاقمندی خود برای شرکت در 64 کدرشته امتحانی شناور اعلام کرده اند.

در مجموع 1 میلیون و 17 هزار و 486 کارت آزمون کارشناسی ارشد صادر شده است که 510 هزار و 317 کارت متعلق به زنان و 507 هزار و 169 کارت متعلق به مردان است.

توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد از روز 23 تا 25 بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز و آزمون در روزهای 26، 27 و 28 بهمن برگزار می شود.