اولین خط تولید نان لبنانی استان بوشهر در کنگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کنگان در حاشیه افتتاح این خط تولید در شرکت نان برکت کنگان اظهار داشت: این دستگاه قابلیت تولید روزانه 180 هزار قرص نان را دارد که میتواند بخش قابل توجهی از نیازها را برطرف سازد.
تیمور یزدانشناس با اشاره به تولید نان این شرکت برای عرضه به شرکتهای صنعتی منطقه کنگان ادامه داد: با توجه به میزان تولید این خط تولید، توان خدمات دهی به عموم مردم را نیز داراست.
وی به ورود این خط تولید از کشور لبنان به این منطقه اشاره کرد و افزود: به منظور آموزش کارکنان این خط تولید برای ساخت نان با کیفیت، نمایندگانی از شرکت تولید کننده دستگاهها در شهرستان کنگان حضور دارند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: با اجرا شدن این طرح برای 17 نفر اشتغالزایی شده است و این افراد به 45 نفر کارکنان شرکت برکت اضافه خواهند شد.
عبدالمجید دوراهکی اجرای این خط تولید نان را برای اولین بار در سطح استان دانست و گفت: نان لبنانی تنها در سه استان تولید میشود و با افتتاح این خط تولید، استان بوشهر نیز به جمع این استانها خواهد پیوست.
وی ادامه داد: چهار خط تولید جدید نیز در آینده به این خط اضافه خواهند شد که با تولید نان لواش لبنانی ظرفیت تولید نان را دو برابر خواهند کرد.
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