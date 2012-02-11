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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

آغاز به کار نخستین مرکز دانشگاهی طب سوزنی کشور

آغاز به کار نخستین مرکز دانشگاهی طب سوزنی کشور

نخستین مرکز دانشگاهی طب سوزنی کشور همزمان با دهه مبارک فجر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز دانشگاهی طب سوزنی به منظور ارائه خدمات درمانی و آموزشی به صورت علمی و تخصصی با هزینه ای بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون ریال در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به بهره برداری رسید.

این مرکز در قالب چهار درمانگاه مجزا بر اساس آخرین استانداردهای جهانی، رعایت استانداردهای بهداشتی و تجهیزات برای ماساژ درمانی و سوزن درمانی به بهره برداری رسیده است.

دکتر حمید رضا بهرامی - مدیر گروه طب چینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ابلاغ راه اندازی طب چینی در این دانشگاه یادآور شد: برنامه ریزی برای تصویب این گروه در حال انجام است و درمانگاهی که در زمینه طب سوزنی راه اندازی شده در قالب چهار کلینیک مجزا فعالیت می کند.

وی افزود: درمانهای مبتنی بر شواهد طب سوزنی برای درمان درد بهترین پاسخ را می دهند و این طب برای درمان دردهایی از جمله سردرد، کمر درد، گردن درد، دردهای روماتوئیدی، درمانهای روحی و روانی، بیماریهای گوارشی تاثیر بسزایی دارد. 

کد مطلب 1530478

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