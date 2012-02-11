آغاز به کار نخستین مرکز دانشگاهی طب سوزنی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز دانشگاهی طب سوزنی به منظور ارائه خدمات درمانی و آموزشی به صورت علمی و تخصصی با هزینه ای بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون ریال در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به بهره برداری رسید.

این مرکز در قالب چهار درمانگاه مجزا بر اساس آخرین استانداردهای جهانی، رعایت استانداردهای بهداشتی و تجهیزات برای ماساژ درمانی و سوزن درمانی به بهره برداری رسیده است.

دکتر حمید رضا بهرامی - مدیر گروه طب چینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ابلاغ راه اندازی طب چینی در این دانشگاه یادآور شد: برنامه ریزی برای تصویب این گروه در حال انجام است و درمانگاهی که در زمینه طب سوزنی راه اندازی شده در قالب چهار کلینیک مجزا فعالیت می کند.

وی افزود: درمانهای مبتنی بر شواهد طب سوزنی برای درمان درد بهترین پاسخ را می دهند و این طب برای درمان دردهایی از جمله سردرد، کمر درد، گردن درد، دردهای روماتوئیدی، درمانهای روحی و روانی، بیماریهای گوارشی تاثیر بسزایی دارد.