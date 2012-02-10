وحدت عامل اصلی بیداری اسلامی/عزت ایران در سایه همدلی به دست آمد

ماموستا محمد امین راستی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عنوان و کلمه وحدت یکپارچگی، اتحاد و انسجام را در خود دارد و به معنای اشتراک نظر در یک مسئله یا یک حرکت است و به همین دلیل است که همه مسلمانان جهان در مسائل اصولی، اعتقادی و اخلاقی اتفاق نظر دارند و یا به تعبیری دیگر، مسلمانان اعم از شیعه و سنی در ضروریات دین هیچ گونه اختلافی ندارند و همه به قرآن، معاد و پیامبر (ص) که اصول توحید را تشکیل می ­دهند معتقدند و اگر اختلافی هست در مسائل فرعی است.

امام جمعه موقت سنندج یادآور شد: البته این یک امر طبیعی است و فقها در مسائلی که درباره آن نص صریح وجود نداشته باشد هر کدام به زعم خود در این خصوص اظهار نظر می کنند و این اظهارات مایه خیر و برکت و سرمایه قانون گذاری برای مسلمانان می­ شود و نباید از آن برای ایجاد اختلاف بهره برداری کرد.

وی ادامه داد: ایجاد همدلی، اخوت، صفا، صمیمت و محبت کلی ترین آثار وحدت و یکپارچگی است که دشمنان را نیز در رسیدن به اهداف شوم و تفرقه افکنانه ناکام می گذارد و باعث می ­شود مسلمانان در یک صف واحد راه نفوذ بدخواهان را سد کرده و همه نقشه های پلید استبداد را نقش برآب کنند.

امام جمعه موقت سنندج یادآور شد: بدخواهان تاریخ با سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" سعی در انحراف و سرگردانی و پریشانی ملتها را داشته اند و جوامعی که نتوانسته اند در مقابل این نیرنگ و دسیسه خانمان برانداز تدبیر و مقابله کنند به تباهی و انحطاط کشیده شده و نابود شده اند.

وی گفت: قرآن کریم در آیات متعددی، لزوم حفظ وحدت و اثرات و برکات آن را به تاکید بیان کرده است و در احادیث و روایات نیز وحدت از اساس و شاکله پیشرفت و پیروزی بوده و هست و به همین دلیل باید در راستای عملی کردن وحدت در سطوح مختلف جامعه برنامه ریزی و تلاش کرد.

ماموستا راستی به نقش علما و روحانیان در راستای وحدت در جامعه اشاره کرد و افزود: روحانیت و چهره های معنوی و دینی کشور وظیفه دارند از بیان مسائل و مواردی که جز تفرقه و ایجاد شکاف در میان خدمتگزاران نظام اسلامی فایده و عاید دیگری ندارد به شدت پرهیز کنند و مسلمانان را به همدلی، همزبانی و یکپارچگی تشویق و ترغیب کنند.

وی عنوان کرد: باوجود سپری شدن سی و سه سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران شاهد اثرات مثبت و تاثیرگذاری آن برملت های مسلمان کشورهای دنیاهستیم که هر روز دامنه گسترش آن به نقاط دیگر کشیده می شود و این بیداری به ویژه در خاورمیانه به اوج خود رسیده است و بدون شک تمامی قدرت های مستکبر و خودکامه یکی پس از دیگری از سریر طغیان به زیر کشیده می شوند و عاقبت کار آنان عبرت همگان می شود.

امام جمعه موقت سنندج به نقش و جایگاه رسانه های جمعی در راستای اهمیت وحدت اشاره کرد و یادآور شد: سانه ها نیز در این مورد وظیفه سنگین، حساس و خطیری دارند و ظرافت کار آنها به منظور انعکاس وحدت در جامعه و تاثیرپذیری مخاطبان برکسی پوشیده نیست و به همین دلیل استفاده از کارشناسان و افراد متخصص و اهل فن نیز در شناساندن مفهوم واقعی وحدت و اثرات آن برکات و آسیب های ناشی از تفرقه و مسائل اختلافی و فتنه انگیز بسیار مهم و حیاتی است که انتظار می رود این موارد مورد توجه بیشتری قرار گیرد.