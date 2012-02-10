رفع آلایندگی دریای خزر در برنامه پنجم توسعه محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران مازندران در اداره کل محیط زیست استان افزود: رفع آلایندگی دریای خزر از منظر ملی و بین المللی مورد نظر سازمان محیط زیست و نهادهای بین المللی است.

وی اظهار داشت: در این راستا نخستین سند زیست محیطی دریای خزر سه ماه اخیر در آکتائو قزاقستان به امضاء کشورهای حاشیه دریای خزر رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه چهار سند جدید زیست محیطی دریای خزر در حال آماده شدن است، تصریح کرد: در اجلاس بعدی روسای محیط زیست کشور در مسکو دو سند زیست محیطی فوق به امضا خواهد رسید.

محمدی زاده با بیان اینکه تنوع زیستی در دریای خزر، مسائل حقوقی محیط زیست و نفت و گاز خزر در این اسناد گنجانده شده است، یادآور شد: با تدوین اسناد زیست محیطی روند آلایندگی های دریای خزر رو به کاهش بوده و در پایان برنامه پنجم توسعه به کلی رفع می شود.

وی با اعلام اینکه 14 میلیون نفر در اطراف دریای خزر سکونت دارند، اظهار داشت: علیرغم اینکه 50 درصد ساکنان دریای خزر در ایران هستند ولی عمده آلایندگی مربوط به آذربایجان و روسیه بوده که بیشتر در حوزه نفت و گاز است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سند جامع آلایندگی زیست محیطی دریای خزر، نقشه راهی برای کشورهای حاشیه دریای خزر است، افزود: این نقشه راه تکالیف کشورهای عضو را برای رفع و کاهش آلایندگی ها تا پایان سال آینده مشخص کرده است.

وی با اشاره به اینکه اکتشاف نفت و گاز دریای خزر فعلا در مرحله شناسایی و ظرفیت سازی است، اظهار داشت: در آینده مراقبت می شود تا عملیات اکتشاف با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد.

محمدی زاده از ارائه طرح در اختیار گذاشتن 600 متری حریم سواحل با رعایت ملاحظات زیست محیطی دری دریای خزر خبر داد و گفت: متاسفانه مجلس با اعمال تغییراتی در این طرح، نسبت به ایجاد سازمانی دیگر اقدام کرده که تا حدودی سهم زیست محیطی دریای خزر را کم رنگ کرده است.