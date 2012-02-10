انتخابات مصونیت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا جمشیدی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح های دهه فجر کلاله افزود: انتخابات پیوند معنوی است با حاکمیت و نظام را به رخ دیگران می کشاند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، هفته وحدت و دهه فجر را از نعمات خداوند به ملت برشمرد و گفت: فجر نجات از ظلمت و تاریکی بود و باید از این دستاوردها صیانت شود.

وی عنوان کرد: امام راحل و مقام معظم رهبری به این انقلاب ایمان و باور داشتند و با تدبیر و آگاهی و برنامه ریزی از انقلاب حراست کردند.

وی عنوان کرد: اگر سفرهای ریاست جمهوری به مناطق مختلف کشور نبود برخی شهرهای محروم و مرزی مانند مراوه تپه تا 10 سال دیگر نیز پیشرفت نمی کردند.

جمشیدی بیان داشت: نگاه امروز مدیران، نگاه خدمتگزاری است نه فرمانروایی و حکمرانی، درحالیکه نگاه مدیران در رژیم شاهنشاهی فرمانروایی بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: لازم است قدر این نظام را بدانیم و از آن حفاظت کنیم و به خاطر وحدت ملت است که دشمنان سعی در ایجاد تفرقه بین ملت دارند.

وی تاکید کرد: نظام اسلامی متکی به مردم است و اگر خدمات رسانی درست صورت گیرد مردم همواره در صحنه خواهند بود.