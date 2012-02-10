ریزش ساختمان 5 طبقه در تهرانپارس/ 2 جنازه بیرون آورده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 12:30 روز پنجشنبه ماموران آتش نشانی در جریان ریزش یک ساختمان پنج طبقه در خیابان 148 تهرانپارس قرار گرفتند. پس از حضور سه دقیقه ای آتش نشانها در محل مشخص شد 75 درصد این ساختمان به علت گودبرداری غیر اصولی خانه مجاور فرو ریخته است. بلافاصله با درخواست کمک و اعزام پنج ایستگاه آتش نشانی و گروههای نجات کار آوار برداری و نجات ساکنان خانه آغاز شد.

نیروهای آتش نشانی با کمک هلال احمر و بکارگیری تیم های آنست(سگ های زنده یاب) موفق شدند پس از 17 ساعت عملیات آوار برداری دو نفر از کشته های این حادثه را از زیر آوار بیرون آورند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه، نیروهای آتش نشانی بی قفه در حال جستجو و آوار برداری هستند. یکی از ماموران حاضر در عملیات با مقایسه این حادثه با ریزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد تهران گفت: در صورتی که این حادثه در شب رخ می داد حداقل 30 نفر از شهروندان جان خود را از دست می دادند.

حضور آتش نشان جوان در عملیات با لباس خواستگاری

یکی از آتش نشانهای حاضر در عملیات عصر روز گذشته هنگامی که متوجه حادثه می شود مراسم خواستگاری خود را رها کرده و با لباس خواستگاری در محل حاضر و اقدام به امداد رسانی می کند.