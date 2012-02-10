مردم در 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن بزرگ انقلاب در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: دهه فجر با ولادت پیامبر اکرم و امام صادق(ع) فجرآفرین شده است.

وی خواستار حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال شد و افزود: مردم با حضور حداکثری و گسترده در این روز بزرگ، برگ زرینی بر افتخارات این نظام خواهند افزود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: انقلاب اسلامی توسط گروه، حزب، قبیله و دسته ای خاص ایجاد نشده بلکه این انقلاب کاملا مردمی و با حضور همه اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.

آیت الله طبرسی در ادامه با اشاره به در پیش بون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: همه کارگران با انتخاب نماینده اصلح می توانند زمینه صنعت و کشاورزی پایدار را در استان رقم بزنند.

وی بیان داشت: وظیفه نماینده صرفا اجرای پروژه های عمرانی وعزل و نصب مدیران در داخل استان نیست بلکه باید زمینه اشتغال و اقتصاد را برای آحاد جامعه فراهم کند.

آیت الله طبرسی افزود: با وجود مشکلات و سختی ها در طول دوران پس از انقلاب در کشور، هر روز بر اقتدار و شکوفایی ایران اسلامی افزوده می شود.