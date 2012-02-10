بیمه اجتماعی 181 هزار زن سرپرست خانوار

دکتر مظفرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس بند (ج) ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه، زنان سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید با پرداخت حق بیمه از سوی دولت بیمه شوند.

به گفته وی، براساس آخرین آمارهای بدست آمده تا کنون 181 هزار زن سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار براساس بودجه مصوب هر سال انجام می شود، تاکید کرد: به منظور بیمه زنان سرپرست خانوار، کمیته امداد و بهزیستی هریک بصورت جداگانه با صندوق بیمه روستائیان و عشایر قرارداد منعقد می کند.

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در این نوع بیمه دولت باید تمامی حق بیمه را پرداخت کند و معمولا بودجه دولت با تاخیر پرداخت می شود به همین دلیل مشکلاتی برای تامین بودجه و منابع مالی بیمه زنان سرپرست خانوار وجود دارد اما برنامه این است که برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

کریمی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون نمایندگان در حال بررسی بودجه سال آینده هستند به همین دلیل پیگیر این موضوع هستیم که بودجه مربوط به بیمه زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کند.

وی در مورد افزایش تعداد زنان سرپرست خانواری که در سال آینده تحت پوشش بیمه قرار می گیرند نیز گفت: پیشنهاد سازمان بهزیستی افزایش تعداد زنان بیمه شده است اما برای افزایش آنان باید دولت بتواند اعتبار لازم را تامین کند و با توجه به محدودیتهای بودجه بخش رفاهی، باید برای افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده همکاری بین مجلس و دولت وجود داشته باشد.