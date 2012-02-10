اخبار کوتاه سازمان تبلیغات چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: اداره تبلیغات اسلامی اردل 10گفتمان دانشجویی انقلاب برگزار کرد.

وی افزود: این گفتمانها با موضوع انقلاب وامام، وتشریح وقایع انقلاب ونقش روحانیت در هدایت مردم در راستای پیروزی انقلاب، مهدویت، آغازامامت حضرت مهدی(عج) و نحوه ارتباط با امام عصر، وجوب امام عصروحجت آن امام همام از دیدگاه ائمه اطهار(ع) بود. تجلیل از نخبگان طرح‌های فرهنگی بروجن رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: از نخبگان طرح‌های اوقات فراغت این شهرستان تجلیل می‌شود. حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: گفتمانهای دانشجویی با موضوع انقلاب و با هدف تشریح انقلاب شکوهمند ایران در دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اردل برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: میزان فعالیت در کلاس، مشارکت در بحثهای ارائه شده، رعایت نظم و حضور به موقع در کلاس از ملاک‌های انتخاب افراد نخبه است.

وی تأکید کرد: تقدیر از افراد فعال، تشویق آنان به مشارکت در طرح‌های فرهنگی، الگوسازی و تشویق دیگر افراد به فعالیت از اهداف تجلیل افراد نخبه است.

وی شناسایی جوانان فعال فرهنگی، ایجاد ارتباط مستمر با آنها و استفاده از نظرات آنان درراستای ارتقای سطح کیفی برنامه های اوقات فراغت را از دیگر اهداف این تجلیل برشمرد.

وی دیدار با مراجع تقلید، برگزاری گفتمان دینی، زیارت حرم مطهر حضرت معصومعه(س) و مسجد جمکران را از برنامه‌های این اردو عنوان کرد.



همایش جوان و مسجد در شهرکرد برگزار شد

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری با اشاره به برگزاری همایش جوان و مسجد در شهرکرد گفت: بررسی نقش مساجد و روحانیون در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی را هدف برگزاری این همایش دانست.

حجت الاسلام سید محمد میربد افزود: در این همایش بیش از 250 نفر از علما، مبلغین، روحانیون مستقر و طرح هجرت و ائمه جماعات و جمعه چهارمحال و بختیاری در خصوص راهکارهای اعتقادی، عبادی و اجتماعی کاهش دهنده جرم در اجتماع و جذب جوانان به مسجد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شورای هیئت مذهبی اردل برای انتخاب رئیس جدید تشکیل جلسه داد

رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: شورای هیئتهای مذهبی به منظور بررسی مصوبات جلسات قبلی با حضور اعضای تشکیل جلسه داد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: در این جلسه عباس رئیسی که به مدت دوسال مسئولیت شورا را داشت در رای گیری مجدد این مسؤلیت را به هاشم انصاری واگذار کرد و مصوب شد که تمامی اموال وحسابهای شورا را در مدت یک هفته به مسؤل جدید تحویل دهد.

جشن انقلاب در مدرسه عفت گهرو برگزار شد

جشن انقلاب در دبیرستان عفت گهرو با حضور روحانی اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.

حجت الاسلام سید طاهر حسینی، روحانی اعزامی از قم در این جشن با اشاره به ابعاد انقلاب و تاثیر گذاری حضرت امام خمینی (ره) در پیشروی انقلاب، گفت: ادامه راه انقلاب اسلامی نیاز به علم آموزی شما دانش آموزان دارد.