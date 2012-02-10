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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

جمعیت العمل الاسلامی بحرین:

ارتش بحرین حامی دزدان است/ سکوت مدعیان حقوق بشر شرم آور است

ارتش بحرین حامی دزدان است/ سکوت مدعیان حقوق بشر شرم آور است

جمعیت العمل الاسلامی که یکی از گروههای مخالف رژیم آل خلیفه به شمار می رود ضمن انتقاد از سرکوب مردم به دست ارتش بحرین سکوت مجامع بین المللی در قبال کشورشان را شرم آور توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، جمعیت العمل الاسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش بحرین و نیروهای امنیتی آن به مدت چهل سال در خواب عمیق به سر بردند و هنگامی که بیدار و از پادگانها خارج شدند به قلب پایتخت رفتند و اولین گلوله آنها قلب شهید "عبدالرضا ابوحمید" را شکافت.

در این بیانیه آمده است: بودجه اختصاص یافته شده برای نیروهای امنیتی بحرین در راه حمایت از مراکز فساد، تخریب مساجد و سرکوب مردم به کار گرفته می شود.

جمعیت العمل الاسلامی بیان کرد: ما گزارش های اخیر درباره دخالت ارتش آمریکا و مسئولان امنیتی این کشور را در آموزش نیروهای سرکوبگر محکوم می کنیم.

در این بیاینه آمده است: مردم بحرین خواهان ارتشی هستند که از آزادی و حقوق مردمی و نیز بحرین حمایت کند نه اینکه  حامی دزدان و مفسدان باشد. حضور ارتش یک کشور دیگر در بحرین وجهه ارتش بحرین را زیر سئوال برده است.

جمعیت فوق بیان کرد: در سایه سکوت شرم آور حامیان دموکراسی و حقوق بشر همانند آمریکا و انگلیس و نیز مشارکت ظالمانه کشورهای حوزه خلیج فارس از جامعه جهانی می خواهیم که سرکوب اراده مردم بحرین را محکوم کنند.

کد مطلب 1530515

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