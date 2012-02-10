ارتش بحرین حامی دزدان است/ سکوت مدعیان حقوق بشر شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، جمعیت العمل الاسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش بحرین و نیروهای امنیتی آن به مدت چهل سال در خواب عمیق به سر بردند و هنگامی که بیدار و از پادگانها خارج شدند به قلب پایتخت رفتند و اولین گلوله آنها قلب شهید "عبدالرضا ابوحمید" را شکافت.

در این بیانیه آمده است: بودجه اختصاص یافته شده برای نیروهای امنیتی بحرین در راه حمایت از مراکز فساد، تخریب مساجد و سرکوب مردم به کار گرفته می شود.

جمعیت العمل الاسلامی بیان کرد: ما گزارش های اخیر درباره دخالت ارتش آمریکا و مسئولان امنیتی این کشور را در آموزش نیروهای سرکوبگر محکوم می کنیم.

در این بیاینه آمده است: مردم بحرین خواهان ارتشی هستند که از آزادی و حقوق مردمی و نیز بحرین حمایت کند نه اینکه حامی دزدان و مفسدان باشد. حضور ارتش یک کشور دیگر در بحرین وجهه ارتش بحرین را زیر سئوال برده است.

جمعیت فوق بیان کرد: در سایه سکوت شرم آور حامیان دموکراسی و حقوق بشر همانند آمریکا و انگلیس و نیز مشارکت ظالمانه کشورهای حوزه خلیج فارس از جامعه جهانی می خواهیم که سرکوب اراده مردم بحرین را محکوم کنند.