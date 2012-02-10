به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امینی، دبیر جشنواره تئاتر فجر درباره حرف ‌و حدیث‌های به وجود آمده اخیر درباره یک تئاتر خیابانی گفت: قبل از هر چیز باید تاکید کنم که همه ما علی دایی را دوست داریم. او یک چهره شناخته شده و قابل احترام برای همه ما ایرانی‌ها است و به طور حتم این طور نیست که ما قدر زحماتی که او برای فوتبال ملی ما کشیده است را ندانیم و یا خدای نکرده بخواهیم به شخصیت او توهین کنیم.

امینی ادامه داد: علی دایی برای همیشه قهرمان ملی ما ایرانی‌ها باقی خواهد ماند و همواره مورد احترام خانواده تاتر و سینما هم بوده و هست.

وی در واکنش به گلایه تند علی دایی از مسئولان برگزاری تئاتر اشاره کرد: ما به علی دایی حق می‌دهیم و گلایه‌اش را به جان می‌خریم. به هر حال همان طور که برخی رسانه‌ها در این مدت خیلی روی این موضوع تمرکز داشته‌اند همه می‌دانیم که این شوخی در یک تئاتر خیابانی اتفاق افتاده است. واقعیت ماجرا این است که بازیگر این تئاتر فی‌البداهه تصمیم گرفته تماشاگران را غافلگیر کند، به همین دلیل با نام علی دایی شوخی کرده است. خود من این تئاتر را از نزدیک ‌دیدم دلخور شدم و بلافاصله بعد از اولین اجرای این گروه فرانسوی به آنها تذکر جدی دادم.

امینی با اشاره به این موضوع که همان موقع ما در حضور آن جمعیت از علی دایی عذرخواهی کردیم، یادآور شد: ما همان موقع از دایی عذر خواهی کردیم و توضیح دادیم که چون تئاتر را نمی‌شود قطع کرد از ادامه کار این گروه جلوگیری نکردیم و اگر نه که بلافاصله وارد عمل می‌شدیم.

دبیر جشنواره تئاتر فجر همچنین ضمن گلایه از برخی رسانه‌ها به خاطر بزرگنمایی این اتفاق به قانون گفت: بهتر بود عذرخواهی ما هم انعکاس پیدا می‌کرد، اما حالا که این اتفاق باعث شده تا آقای دایی اینگونه واکنش نشان دهند بنده به عنوان یک مقام مسئول در جشنواره تئاتر فجر صمیمانه از او به خاطر این اتفاق عذرخواهی می‌کنم و تاکید دارم از این شوخی که البته باعث دلخوری آقای دایی شده است هرگز خبر نداشتیم و به صورت فی‌البداهه مطرح شد و دیگر هم تکرار نشد.