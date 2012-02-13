سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین ویژگی انقلاب را مردمی بودن آن دانست و با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه حضور دارند، گفت: مردم احساس همبستگی و تعامل با حاکمیت دارند و در چنین نظامی باید تلاش شود تا تعامل بین مردم و حاکمیت روز به روز بهتر و به روز تر شود.

دشمن چراغ خاموش حرکت می کند

وی گفت: البته تجربه نیز نشان داده است که مردم در شرایط حساس و خطیر از کیان انقلاب اسلامی حفاظت و پاسداری می کنند، به خوبی برنامه های دشمن را می شناسند و نسبت به این برنامه ها واکنش نشان می دهند. اما دشمن چراغ خاموش حرکت می کند و باید مراقب عملکرد و برنامه های آن بود.

هاشمی ادامه داد: اگر غفلت کنیم و برنامه های دشمن را جدی نگیریم آسیب می خوریم که نمونه آن شبیخون فرهنگی است. دشمن به صورت نرم وارد شده است و می خواهد با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم علیه تفکرات مردم بایستد.

باید حساسیت انتخابات مجلس را به مردم منتقل کرد

وی در ادامه به اهمیت انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و با بیان اینکه این انتخابات اولین انتخابات پس از فتنه 88 است، افزود: باید حساسیت انتخابات را به مردم منتقل کنیم چرا که عده ای بر این باورند که این انتخابات همانند انتخابات گذشته است و فقط باید انجام وظیفه کنیم و در انتخابات شرکت کنیم، در صورتیکه باید به حساسیت ویژه این دوره از انتخابات پرداخت و آن را به خوبی به مردم منتقل کرد.

این فعال سیاسی افزود: معتقدم هنوز موضوع انتخابات جنبه ملی پیدا نکرده و به آن شکل که باید خود را نشان دهد در شهرهای بزرگ و در پایتخت نشان نداده است، اما در شهرستانها وضعیت به گونه ای دیگر رقم می خورد چون انتخابات در شهرستان ها به صورت قومی و محلی برگزار می شود.

معاون جبهه بصیرت و بیداری اسلامی گفت: باید تنور انتخابات را گرم نگه داریم البته هنوز زمان داریم و می توانیم از این زمان به نحو احسن برای انتخابات استفاده کنیم.

انتقاد ازعملکرد اصولگرایان

هاشمی همچنین به آسیب شناسی جریان اصولگرا اشاره کرد و گفت: جریان اصولگرا بیش از آنکه مراقبت درونی کند می بایست مراقبت بیرونی می کرد.

وی افزود: جریان اصولگرا می بایست بیش از این مراقب فعالیت جریان های اصلاح طلبان و انحرافی می بود در حالیکه این جریان به مراقبت های درون گفتمانی پرداخت.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سئوال که رقابت درون گفتمانی اصولگرایان در انتخابات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: به رقابت درون گفتمانی معتقدم و بر این باورم که اگر رقابت ها به صورت صحیح و منطقی انجام شود باعث رشد آرا می شود و ارتقاء کمی و کیفی آرا را به وجود می آورد.

هاشمی گفت: البته باید در رقابت ها اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا بتوانیم با ارائه برنامه اعتماد مردم را به دست آوریم.

اصلاح طلبان وارد انتخابات شدند تا پیش از این به بدن نیمه جان آنها آسیب وارد نشود

معاون جبهه بصیرت و بیداری اسلامی همچنین به فعالیت جریان اصلاحات در انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: این جریان در انتخابات شرکت می کند اما نحوه ورود متفاوت است چون به آنها در انتخابات 88 آسیب جدی وارد شد و اعتماد مردم تا حد زیادی از این جریان سیاسی سلب شده است. اما با این اوصاف وارد میدان شده اند تا پیش از این به بدن نیمه جان انها آسیب وارد نشود.

ائتلاف جریان اصلاح طلب و انحرافی در مجلس نهم

وی در ادامه افزود: البته جریان های اصلاحات و انحرافی در زمان انتخابات با یکدیگر متحد نمی شوند اما اگر وارد مجلس نهم شوند با ائتلاف اصلاح طلبان و انحرافی روبرو خواهیم شد چرا که می خواهند در مجلس هدف مشترکی را دنبال کنند.

هاشمی درباره عملکرد مجلس هشتم نیز گفت: عملکرد مجلس را در قانونگذاری مثبت می بینم اما در عرصه نظارت ضعیف عمل کرده اند. براین اساس مجلس نهم باید علاوه بر جنبه های قانونگذاری، جنبه های نظارت را به صورت جدی دنبال کند.

اصولگرایان پیروز انتخابات خواهند بود

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در ادوار گذشته و در این دوره، مجلس در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده است، گفت: یکی از دلایل آن است که نمایندگان، اکثر وقت خود را صرف قانونگذاری می کنند و نکته دوم آنکه تصور از نظارت ضعیف است.

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه مجلس نهم از آن اصولگرایان خواهد شد، گفت: اگر اصول، مبانی و شاخصه های اصولگرایی را به خوبی به مردم تبیین کنیم می توان به پیروزی اصولگرایان به طور قطع امیدوار بود.

هاشمی در ادامه تشکیل جبهه ها و تشکل های سیاسی را لازم و ضروری دانست و گفت: البته در این تشکل ها باید اصول و اخلاق رعایت شود و نباید به بداخلاقی انتخاباتی روی آورند.

مهمترین شاخص برای نامزدها باید صداقت باشد

وی یکی از مهمترین شاخصه هایی که باید از سوی نامزدها در انتخابات مطرح شود را صداقت دانست و گفت: افرادی که می خواهند وارد مجلس شوند باید ویژگی هایی داشته باشند که معتقدم یکی از آن ویژگی ها صداقت است. اگر نامزدی صداقت نداشته باشد چگونه می خواهد صداقت را مطالبه یا ترویج کند؟ همچنین تشکل ها و احزاب سیاسی نیز باید شاخصه ها را برای مردم تبیین کنند تا آنها خود انتخاب کنند.

هاشمی گفت: صاحبنظران و کارشناسان سیاسی می توانند نظرات و دیدگاه های خود را ارائه دهند اما باید قبول کرد که این مردم هستند که نمایندگان خود را انتخاب می کنند و نمی توان به زور نامزدی را به مردم تحمیل کرد.

دولت باید همسو با مجلس باشد

این فعال سیاسی در پاسخ به این سئوال که برخی از چهره های شاخص جبهه پایداری معتقدند که مجلس نهم باید همسو با دولت باشد، گفت: این تحلیل غلط است چرا که دولت باید همسو با مجلس باشد. مجلس چکیده ای از عصاره ملت است و ساختار نظارتی را بر عهده دارد. رئیس جمهور یک تخصص و یک تفکر را دارد، اما مجلس برگرفته از نخبگان سیاسی است و نماد جامعه را تشکیل می دهد و می خواهد مطالبات واقعی مردم را دنبال و پیگیری کند به همین جهت معتقدم که باید دولت همسو با مجلس باشد نه مجلس همسو با دولت.