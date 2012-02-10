برخورداری از شهر زیبا حق همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد پنجشنبه شب در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری اراک افزود: شورای شهر و شهرداری اراک با تلاش شبانه‌روزی دنبال ساختن شهری زیبا و آبرومند هستند که جا دارد از تلاش صادقانه این عزیزان قدردانی کنیم.

وی با بیان این مطلب که مسئولیتها گذراست، افزود: باید مدیران پاسخگو باشند و از انتقاد نترسند و از این زمان طلایی که برای خدمات رسانی به مردم در اختیارشان نهاده شده در راستای ایجاد موقعیت زندگی مناسب و مطلوب و توسعه شهر استفاده کنند.

وی افزود: شرایط برای خدمتگذاری بسیار مناسب است و هر روز شرایط نسبت به گذشته مطلوبتر شده و مشکلات در زمینه ایجاد مسکن و اشتغال رفع شده وخدمات رسانی به مردم کشور و تلاش برای امنیت، امید عدالت، مهرورزی بسیار برجسته است.

شعبانی فرد افزود: استانداری استان مرکزی برای توسعه و ساخت و سازهای شهری و روستایی این استان در قالب نقشه جامع و طرح تفضیلی مصمم هستیم.

وی گفت: برای ایجاد فضای سبز و هوای پاک تلاش خوبی انجام شده ولی یکی از شرایط داشتن هوای پاک اصلاح وضعیت حمل و نقل است و توسعه استفاده از سی ان جی به جای بنزین است و این بستر با افتتاح جایگاه های سی ان جی آماده شده است.

استاندارمرکزی افزود: شهرداری اراک با همه توان برای انجام طرح های عمرانی به میدان آمده و احیای بافتهای فرسوده بسیار ضروری است.

وی افزود: شهرداری اراک برنامه‌ریزی لازم را به منظور مکانیزه کردن سیستم جمع‌آوری زباله شهر اراک انجام داده و احداث چندین زیرگذر از اتوبان کنار گذر هپکو تا شهرک قائم‌ به سمت جاده فراهان را در دستور کار دارد که باید هرچه سریعتر مورد اجرا قرار گیرد.

شعبانی فرد گفت: در اراک و استان مرکزی زیرساختهای مناسب وجود دارد و باید هر چه زودتر مشکل جاده های استان نیز با ترمیم، بهینه سازی و نصب گارد ریل و روشنایی حل شود.

وی گفت: با توجه به کلان شهر شدن سه شهر اراک، ‌کرهرود و سنجان باید برای ساخت مترو تلاش و برنامه ریزی کرد و در جهت جذب اعتبارات لازم بکوشیم.

استاندار استان مرکزی افزود: به دلیل کلانشهر شدن، 21 هکتار زمین به شورای اسلامی شهر اراک اعطا شده تا شغل های مزاحم نیز به خارج شهر منتقل شوند.

وی گفت: باید مشکل نصب روشنایی و گاردریل محورهای ارتباطی اراک به فرمهین، راهجرد و خمین تا سال آینده حل شود.