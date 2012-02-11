زندگینامه خودنوشت یونگ به دست ایرانیان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کتاب همانطور که از عنوانش پیداست، زندگینامه، خاطرات، خواب‌ها و تفکرات یونگ در طول سال‌های زندگی اوست اما در نگاهی عمیقتر، صرف نظر از مطرح شدن مسائل جنبی بسیار دیگر، بهانه‌ای است در جهت دعوت خواننده برای به بحث گذاشتن و شناساندن روان پیچیده آدمی و چگونگی رویش و پویش آن از بدو خلقت تا امروز.

تازگی و جذابیت روایت یونگ در این کتاب از آن روست که وی با توسل به شیوه‌های خاص مکتب روانشناسی خود، سعی دارد به طرق مختلف، به اعماق روان آدمی رسوخ کند و با بهره‌گیری از تمام دانش‌ها و دستاوردهای بشر در طول تاریخ، درام یا نمایشنامه ارتباط خدا با انسان و طبیعت را بازسازی و با فرو رفتن در اعماق و زوایای روان و برجسته سازی نیازها و خواهش‌های روحی و جسمی انسان، خواننده را در سفری دور و دراز ولی شیرین و دلچسب با خود همراه سازد.

شیوه یونگ در گفتار و نوشتار، ساده و بی‌پیرایه و بعضاً شاعرانه و رمانتیک است؛ به ویژه در بخش‌هایی که از خاطرات زمان کودکی و نوجوانی اش سخن می‌گوید. ولی بحث‌های روان شناختی او - به مقتضای موضوع - ضمن گرایش به حماسی شدن، از سادگی فاصله می‌گیرد.

کتاب با مقدمه‌ای از یونگ درباره انگیزه و هدف نوشتن از کتاب شروع می‌شود. سپس 12 گفتار و چند پیوست از نویسنده آمده و در پایان نیز فرهنگ اصطلاحات و فهرست کامل آثار گردآوری شده یونگ، درج شده است.

گفتارهای «زندگینامه من» عبارتند از: نخستین سال‌های کودکی، سال‌های تحصیل در مدرسه، سال‌های دانشجویی، کار و کنکاش در زمینه روانپزشکی، زیگموند فروید، رویارویی با ناخودآگاه، آثار و نوشته‌ها، برج، سفرها، تصاویر خیال، پیرامون زندگی پس از مرگ، واپسین افکار.

کتاب 622 صفحه‌ای «زندگینامه من» در 1100 نسخه و بهای 15 هزار و 500 تومان توسط کتاب پارسه عرضه شده است.