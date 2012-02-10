اولین جشنواره قرآنی کارکنان ناجای غرب استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی صبح جمعه در اولین جشنواره بزرگ قرآنی ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی غرب استان تهران که در محل سالن شهرداری صفادشت برگزار شد با تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد رسول اکرم و امام صادق (ع) اظهار داشت: اولین جشنواره بزرگ قرآنی ویژه کارکنان ناجا همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پس از آغاز به کار فرماندهی غرب استان تهران برگزار شد.

وی با اشاره به برکات عظیم قرآن مجید در تمام شئون زندگی انسانها، افزود: بی شک برگزاری این همایش برکات عظیم معنوی را در تمام شئون زندگی کارکنان خانواده بزرگ نیروی انتظامی به همراه خواهد داشت.

این مسئول با تاکید بر لزوم انس و الفت با آیات نورانی کتاب خدا این امر را از اهداف مهم فرماندهی غرب استان تهران از برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

سرهنگ اصلانی در ادامه با تقدیر از صبر و همیاری خانواده های سبزپوشان نیروی انتظامی، بیان کرد: تامین امنیت و ایجاد آرامش و آسایش در اجتماع مرهون همیاری خانواده های کارکنان نیروی انتظامی به ویژه همسران این قشر است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تاکید کرد: فراهم کردن بسترهای آرامش در جامعه نیازمند وجود آرامش در بطن خانواده است که این امر با صبر و همیاری خانواده های کارکنان نیروی انتظامی میسر می شود.

وی در پایان با اعلام پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر حفظ ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل تاکید کرد.

اجرای سرود مدیحه سرایی و شعرخوانی شاعر اهل بیت صابر خراسانی، تلاوت آیات روحبخش قرآن مجید توسط قاری بین المللی سرهنگ نصراللهی و اجرای برنامه گروه بین المللی دستان گویا از دیگر بخش های این جشنواره بود.

در پایان این مراسم 200 نفر از خانواده های شرکت کننده در این جشنواره تجلیل شدند.