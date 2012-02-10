پایان عملیات آواربرداری حادثه تهران پارس/ یک زوج کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه، عملیات امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان پنج طبقه در منطقه تهران پارس که ظهر روز پنجشنبه اتفاق افتاده بود دقایقی قبل( روز جمعه ) پایان یافت.

در این حادثه که به علت گودبرداری غیر اصولی رخ داده بود 75 درصد یک ساختمان پنج طبقه تخریب و دو نفر جان خود را از دست دادند. آتش نشانان پنج ایستگاه به همراه گروه نجات، سازمان هلال احمر و شهرداری با انجام 23 ساعت عملیات آواربرداری و امداد و نجات جنازه یک زوج را از زیر خاک بیرون آورده و تحویل پزشکی قانونی دادند.

گفتنی است اکنون عملیات تخلیه آوار آغاز شده است.