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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

مهر گزارش می‌دهد؛

پایان عملیات آواربرداری حادثه تهران پارس/ یک زوج کشته شدند

پایان عملیات آواربرداری حادثه تهران پارس/ یک زوج کشته شدند

عملیات آواربرداری و امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان 5 طبقه در تهران پارس به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه، عملیات امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان پنج طبقه در منطقه تهران پارس که ظهر روز پنجشنبه اتفاق افتاده بود دقایقی قبل( روز جمعه ) پایان یافت.

در این حادثه که به علت گودبرداری غیر اصولی رخ داده بود 75 درصد یک ساختمان پنج طبقه تخریب و دو نفر جان خود را از دست دادند. آتش نشانان پنج ایستگاه به همراه گروه نجات، سازمان هلال احمر و شهرداری با انجام 23 ساعت عملیات آواربرداری و امداد و نجات جنازه یک زوج را از زیر خاک بیرون آورده و تحویل پزشکی قانونی دادند.

گفتنی است اکنون عملیات تخلیه آوار آغاز شده است.

کد مطلب 1530563

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