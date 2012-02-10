طرح های نیمه تمام ورزشی تا دو سال آینده تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد صبح جمعه در جلسه مشترک روسای ادارات ورزش و جوانان مازندران افزود: تکمیل سه هزار پروژه نیمه تمام ورزشی کشور، نیازمند تامین بیش از 65 هزار میلیارد ریال اعتبار است.

وی اظهار داشت: همراهی و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند گام موثری در تکمیل این طرح های ورزشی باشد.

رسولی نژاد بیان داشت: لزوم تکمیل هر چه سریعتر طرح های نیمه تمام با کمک نمایندگان مجلس و افزایش بودجه وزارت ورزش به 30 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در آن صورت می توانیم طرح های ورزشی نیمه تمام موجود را تا دو سال آینده به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی افزود: با بودجه های تخصیص یافته فعلی نه تنها تا چند سال آینده قادر به تکمیل تمام این طرح ها نیستیم بلکه نمی توانیم با وجود نیاز فراوان به فضای ورزشی، عملیات احداث مکانهای ورزشی جدید را آغاز کنیم.

رسولی نژاد ادامه داد: یکی از راههای درآمدزایی هیئتهای ورزشی، واگذاری سالن های ورزشی به این هیئتها بوده که تلاش می کنیم در روند واگذاری این اماکن، اولویت واگذاری به هیئتهای ورزشی داده شود تا از این طریق، بخشی از مشکلات مالی این هیات ها را برطرف کنیم.

وی مازندران را یکی از مستعدترین استانهای کشور در رشته های مختلف ورزشی دانست و گفت: در صورت توجه بیشتر و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، انتظار کسب مدال و موفقیتهای بیشتر در میادین معتبر ورزشی دور از انتظار نیست.

مازندران 120 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.