رمز موفقیت، وحدت زیر سایه رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پنج‌شنبه شب در جمع مردم کازرون در مسجد امام زمان(عج) با تبریک میلاد حضرت محمد(ص)، امام جعفر صادق(ع) و دهه فجر گفت: دهه فجر جشن بزرگ دینی و مردمی است. در ابتدا باید خدا را سپاسگزار باشیم که در دنیای تاریک و سیاه امروز، سی و سه سال در فضای پاک تنفس می‌کنیم؛ فضایی که عطر قرآن، حق‌طلبی، ارزش‌مداری، انسان‌گرایی، طهارت نفس و... جاری است. فضای ایران مانند یک باغ مصفا در یک کویر برهوت است.دانشمند هسته‌ای ما افتخار می‌کند که خونش را در راه وطن و ملت بدهد. شما خانواده شهید احمدی روشن را ببینید که چطور با صلابت ایستاده‌اند. آیا این‌ها نعمت و اوج رشد و کمال نیست؟!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کازرون از جمله شهرهایی بود که زمان رژیم شاه در آن حکومت نظامی برگزار شده بود، گفت: در جامعه‌ای که می‌خواستیم پاک و الهی در آن زندگی کنیم جلوی ما تانک می‌گذاشتند و اکنون جلوی ما ناو هواپیمابر می‌گذارند تا ما را تهدید کنند. مشاهده کنید که از کجا به کجا رسیده‌ایم. زمان انقلاب به کف خیابان‌ها تانک آوردند تا جلوی ما را بگیرند ولی زورشان به ما نرسید و اکنون می‌خواهند ما را با اعزام ناو هواپیما به خلیج فارس بترسانند. ولی همچنان زورشان به ما نمی‌رسد. چرا که شما به یاری خدا شتافتید و خدا نیز شما را ثابت قدم کرد.



به برکت انقلاب اسلامی فضای دین‌داری در دنیا ترویج شده است

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین تجمع دریایی تسلیحاتی جهان اکنون در خلیج فارس اتفاق افتاده است، گفت: این تجمع یعنی اینکه سابقه نداشته در هیچ جای دنیا در یک دریای کوچک این قدر تسلیحات بیاورند؛ اما آیا یک شب شده که زنان و مادران شما خوابشان نبرد؟! این برکت، ثمره انقلاب اسلامی است. هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی فضای دین داری در دنیا ترویج شده است؛ حتی بین مسیحیان. ‌گرایش به دین بعد از انقلاب اسلامی در دنیا تقویت شده است؛ حتی در بین یهودیان. چون دنیا با سرعت به سمت بی‌دینی، خدا گریزی می‌رفت. جریان کمونیستی نیز دنیا را تسخیر کرده بود. جریان مادی‌گرایی غرب این قدر دنیا را تهی کرده بود که نصف بیشتر دنیا تحت سلطه آنان قرار گرفته بود. کشورهای اسلامی و حتی ایران خودمان نیز تحت تأثیر کمونیست‌ها بودند. زمان طاغوت قوی‌ترین حزب در کشوری مثل ایران که مهد علما و تشیع است، حزب توده بود.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی نه تنها ایران را تغییر داد بلکه جریان معنویت‌گرایی در دنیا را تقویت کرد، گفت: این وضعیت، فوق‌العاده است. با پیروزی انقلاب اتفاق بزرگی در دنیا افتاد. باید اتفاقاتی که در دنیا همزمان با پیروزی انقلاب واقع شد را مرور کنیم. الآن به قله رسیده‌ایم. اخیراً واتیکان به عنوان مرکز مسیحیت دنیا اعلام کرد که در سال 2011 جمعیت مسلمانان از جمعیت کاتولیک‌های دنیا پیشی گرفته است. آن‌ها همچنین در تحلیلشان اذعان دارند که صرفاً با زاد و ولد جمعیت مسلمانان دنیا افزایش پیدا نکرده است بلکه میزان گرویدن پیروان ادیان به اسلام افزایش یافته است. جالب آنکه بیشترین گرایش مردم کشورها به اسلام در اروپا و آمریکا و توسط زنان صورت گرفته است.



تأثیرات انقلاب اسلامی، سردمداران آمریکا را دچار یک بحران هویتی جدی کرده است

وی ادامه داد: اما وقتی بخواهند علیه ما تبلیغ کنند می‌گویند شما ضد زن و ضد انسانیت هستید؛ زنان را از جامعه خود حذف کرده و حقوقشان را ضایع کرده‌اید. این در حالی است که طبق آمار خودشان شاهدیم بیشترین گروندگان به اسلام در جامعه غرب، زنان هستند. این آمار عجیب است. اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر کدام علیه ایران یک اظهارنظر دارند به خاطر آن است که از جمهوری اسلامی به ستوه آمدند. تأثیرات انقلاب اسلامی آنان را دچار یک بحران هویتی جدی کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آنچه برای ما مهم است اینکه موج فریبکاری و دین گریزی به پایان برسد. الآن فریبکاری در دنیا رسوا شده است. همیشه می‌گفتند که این تئوری و نظریه توسط آمریکایی‌ها گفته شده اما امروز کسی برای این نظریه‌ها و تئوری‌ها ارزشی قائل نیست.

وی ادامه داد: دنیا ببیند که روز 22 بهمن در ایران چه اتفاقی می‌افتد؛ همان شعاری که سی و سه سال پیش ملت ایران زیر تانک‌ها سر دادند در خیابان‌های ایران سر داده می‌شود.



قلوب مردم مصر با ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران است

پورمحمدی با اشاره به همایش‌های بیداری اسلامی در تهران گفت: هنوز در مصر نظام پلیسی حاکم است؛ برخی مهمانان مصری این همایش‌ها زمان بازگشت به کشورشان در فرودگاه بازداشت شدند. امروز شاهدیم که رئیس مجلس منتخب مصر در اولین مصاحبه خود اذعان کرد جمهوری اسلامی ایران یک کشور تأثیرگذار است و خواستار بهبود روابط کشورش با ایران شد؛ چرا که رئیس مجلس مصر می‌داند اگر غیر از این بگوید مردم مصر به او رای نمی‌دهند. از سوی دیگر کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری مصر مدعی هستند که اگر رای بیاورند روابط این کشور با ایران را بهبود خواهند بخشید؛چرا که می‌داند اگر این موضع را نگیرند مردم مصر به آن‌ها رای نمی‌دهند. هیچ گاه چنین وضعیتی بین ایران و مصر حاکم نبود، الآن هم روابط عادی نیست اما قلوب مردم مصر با ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران است.

وی در ادامه افزود: غربی‌ها و آمریکایی‌ها اذعان دارند این جمهوری اسلامی ایران است که به بیداری کشورهای منطقه خط می‌دهد. خشم و غضب اسرائیلی‌ها نیز به خاطر آن است که جمهوری اسلامی ایران موجودیت آن‌ها را به خطر انداخته است. هیاهو می‌کنند که ایران بمب اتمی می‌سازد؛ اشتباه شما این است که نمی‌دانید دوره بمب اتمی گذشته است. یکی از تحلیل گران آمریکایی می‌گوید از این نترسید که جمهوری اسلامی ایران بمب اتمی بسازد. از این بترسید که جمهوری اسلامی ایران بمب اتمی داشته باشد ولی از آن استفاده نکند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرمایش امام(ره) مبنی بر اینکه «انقلاب ما انفجار نور بود»، تأکید کرد: ما اهل انفجاریم ولی بمب منفجر نمی‌کنیم. ما دنیا را با نور منفجر می‌کنیم. انقلاب ما انفجار نور بود. بمب اتمی بمبی است که نفرت و معلولیت می‌آورد ولی انقلاب ما انفجار نور و انفجار حیات بود. شما اشتباه می‌کنید دنیا را باید با بمب نوری منفجر کرد نه با بمب اتمی. امام این را به یادگار گذاشته است.



نگذاریم دشمن با تبر به جان درخت انقلاب بیفتد

وی افزود: اگر ما در بحث علمی پیشرفت کنیم، در اقتصاد پیشرفت کنیم و... این‌ها در تبع آن انفجار نور است. ما قلب‌ها و تفکر‌ها را تسخیر کردیم. حال که این تحول اتفاق افتاده است باید خوب از آن مراقبت کنیم. تعبیری که مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند این بود که انقلاب کلمه طیب است. ریشه و تنه آن قوی و طیب است. اما باید از آن حفاظت کرد. وظیفه ما این است نگذاریم دشمن با تبر به جان این درخت بیفتد. نباید بگذاریم آفت بگیرد. نباید فکر کنیم که این انقلاب چون طیب است، آفت نمی‌گیرد. اگر ما وظیفه ناشناس باشیم این درخت طیب آفت می‌گیرد.



مسئولان در حفاظت از انقلاب جدی باشند

پورمحمدی با اشاره به شرایط مهم و حساس جمهوری اسلامی ایران در دنیا گفت: باید بدانیم که در چه شرایط مهمی در دنیا هستیم. اول، ما مسئولین وظیفه داریم؛ اشتباه نکنیم؛ وظیفه شناس باشیم؛ فساد نداشته باشیم؛ جلوی بی‌انضباطی و فساد را بگیریم؛ در حفاظت از انقلاب جدی باشیم. وظیفه مردم نیز این است که هشیار، ناظر و بیدار باشند؛ در صحنه حضور قدرتمندانه داشته باشند.



کسی را نماینده خود انتخاب کنید که از حقوق خدا، انقلاب، نظام و مردم دفاع کند

وی با اشاره به ضرورت حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای انتخابات مجلس نهم گفت: مردم در جایی که باید تصمیم بگیرند حضور داشته و کسی که بهتر است را انتخاب کنند. دعوا نیز نکنیم. همه نامزدها محترم و سرمایه این کشور هستند؛ چرا که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید شده است. اما کسی را نماینده خود انتخاب کنید که از حقوق خدا، انقلاب، نظام و مردم دفاع کند. اگر نماینده مجلس از حقوق خدا، انقلاب و نظام خوب دفاع کرد از حقوق ما نیز خوب دفاع می‌کند. اگر بخواهیم یک نماینده مردمی داشته باشید باید فرد متقی‌تر، دلسوزتر، آگاه تر و هشیار تر را انتخاب کنید. گاهی اوقات انتخاب بد می‌کنیم که چوب آن را نیز خورده‌ایم. اگر برنامه خوب در مجلس تصویب نشود تنها تقصیر را بر گردن نمایندگان نیندازیم بلکه بگوییم ما نیز مقصر هستیم چون خوب انتخاب نکردیم. وظیفه ما مردم ایران در انتخابات، انتخاب خوب است.



رمز موفقیت، وحدت زیر سایه رهبری است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: ما مسئولین نیز باید حواسمان باشد که خوب تصمیم بگیریم و بی‌دقتی‌های خود را گردن دشمن نیندازیم. دشمن دشمنی می‌کند؛ پیوسته با ما می‌جنگد تا ما را از مسیر، دین و اهداف و آرمان‌های مان دور کند؛ دشمن یعنی همین. ما باید وظیفه خود را خوب دانسته و به آن عمل کنیم. انشاء الله با رهبری مقام معظم رهبری و اطاعتی که در ملت سراغ داریم تمامی این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. رمز موفقیت، وحدت زیر سایه رهبری است. اگر از زیر این سایه کنار رفتیم جنگ و دعوا به وجود می‌آید.