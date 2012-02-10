تمرکزم روی تاتنهام است نه تیم ملی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، هری ردنپ اعلام کرد در حال حاضر به دیدار حساس فردا شب تیمش مقابل نیوکاسل تمرکز کرده و حتی فکر سرمربیگری در تیم ملی فوتبال انگلیس را هم نمی کند.

او در گفتگو با رونامه دیلی اکسپرس گفت: باشگاه تاتنهام همیشه رفتار بسیار خوبی با من داشته و این درست نیست که من در پاسخ رفتار خود آنها به مربیگری در یک تیم دیگر فکر کنم. به هدایت انگلیس در یورو فکر نمی کنم، همه توجهم به تاتنهام است.

وی افزود: دیدار سختی مقابل نیوکاسل داریم. به نیمکت تیم ملی انگلیس فکر نمی کنم چرا که کاری های زیادی با تاتنهام دارم.

ردنپ گفت با شنیدن خبر استعفای فابیو کاپلو به شدت شوکه و متعجب شده است. کاپلو بعد از اینکه اعلام کرد با گرفتن بازوبند کاپیتانی از جان تری مخالف است به دلیل اختلاف با اتحادیه فوتبال انگلیس از سمت خود استعفا داد.

گفته می شود ردنپ اصلی ترین نامزد جانشینی کاپلو است و احتمالا در یورو 2012 روی نیمکت سه شیرها خواهد نشست.