اولویت های مهم اقتصادی سال آینده کشور/ به مردم آدرس درست بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه نشست خبری اختتامیه کارگاه علمی تخصصی رسانه و سند چشم انداز 20 ساله کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تحلیل وضعیت اقتصادی سال آینده کشور با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص نفت 85 دلاری در لایحه بودجه 91 و تک نرخی کردن ارز، گفت: قیمت نفت در سال آینده افزایش خواهد یافت و ممکن است از 80 دلار هم بالاتر باشد.

دبیر مجمع تشخص مصلحت نظام اظهار داشت: اما اینکه چقدر از درآمدهای نفتی را بتوانیم وارد کشور کنیم موضوعی است که باید با احتیاط و مراقبت از ارقام درآمدی صورت گیرد.



رضایی با بیان اینکه برای دریافت درآمدهای نفتی راهکارهای زیادی وجود دارد، ادامه داد: در مواردی می توانیم درآمدهای نفتی را بلافاصله به اجناس مورد نیاز تبدیل کنیم که در این خصوص استفاده از سیستم تهاتری خرید کالا می تواند کاربرد داشته باشد.



وی با تاکید بر لزوم مراقبت از اقدامات اقتصادی کشور در سال آینده گفت: در بودجه سال آینده باید تحرکات جدی در خصوص تولید و اشتغال ایجاد شود و همچنین دولت بتواند انتظارات بنگاهها و فضای کسب و کار را برای دریافت یارانه تامین کند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این موضوع در سال جاری محقق نشده است، تاکید کرد: سال آینده فرصتی است که دولت بتواند حمایت از بخش تولید را جبران کند درغیر این صورت مشکلات بخش تولید آزاردهنده خواهد بود.



رضایی خاطر نشان کرد: یک نکته دیگری نیز در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و آن هم اینکه باید شرایط حضور جدی تر مردم و مشارکت آنان در اقتصاد فراهم شود و از انتقال اطلاعات صحیح به مردم نباید جلوگیری کرد چون اگر مردم در رفع دغدغه ها مشارکت نکنند دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصاد نخواهد بود.



وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که برخی از مجلسیان اعتقاد دارند که لایحه بودجه سال آینده کاربردی برای شرایط تحریم و سختی های اقتصادی ندارد و بیشتر می تواند در شرایط عادی مورد استفاده قرار گیرد، تاکید کرد: به هر حال دولت در سال آینده نیز فعال است و حتما در صدد خواهد بود که بتواند کارنامه موفقی را از خود ارائه دهد بنابراین بحث تحریم ها نیز حتما در آن دیده شده است.



دبییر مجمع تشیخص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: دولت باید به صورت جدی مسائل را مورد ملاحظه قرار داهد و مجلس نیز به آن کمک کند.



رضایی در خصوص شفاف سازی های اخیری که از سوی مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه صورت گرفته است، تصریح کرد: فرمایشات ایشان یک نکته سیاست خارجی بود و باید در این خصوص با شفافیت صحبت می شد . بنابراین این موضوع می تواند در مورد دیپلماسی ایران بسیار موثر واقع شود و مبنای گفتگوی ایران قرار گیرد.



وی با بیان اینکه ایشان اشاره کردند که در موضوع مربوط به اسرائیل کوتاه نخواهیم آمد، گفت: این مسائل می تواند مبنای دیپلماسی جدیدی در آینده باشد و امیدوارم دشمنان کاری نکنند که ایران نیز وارد تهدید شود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص مجلس آینده نیز تصریح کرد: اگر مجلس نظارت ها را بتواند در دور جدید فعالیت ها راهبردی تر کند موفق تر خواهد بود اما اگر به هر چیزی مانند تعطیلی ها و ساعات رفت و آمد اشکال بگیرد اثربخشی نظارت ها کاهش خواهد یافت.



رضایی خاطر نشان کرد: مجلس باید در مسائل راهبردی به صورت جدی بایستد و اقدامات مناسبی را در این خصوص انجام دهد بنابراین لازم است تا یک تغییر نگرشی نسبت به گذشته صورت بگیرد از این طریق مجلس می تواند دولت را تحت کنترل و نظارت بهتری قرار دهد.



وی همچنین در خصوص راهپیمایی روز 22 بهمن نیز گفت: مردم با حضور خود در این روز پاسخ محکمی به تهدیدات کشورهای دشمن ارائه می کنند چرا که آنان در سال جاری تحریم های جدیدی در قبال فروش نفت ایران و تحریم بانک مرکزی اعمال کرده اند و حتی ایران را تهدید به بمباران مراکز هسته ای کردند بنابراین من فکر می کنم مردم برای حفظ امنیت و منافع کشور کوچکترین کوتاهی را نخواهند داشت.