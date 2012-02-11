غلامرضا شاه‌کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزشمند خواندن پیروزی این تیم برابر ملوان در انزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیم فصل دوم امتیاز گرفتن مشکل‌ساز و سخت‌تر می‌شود اما خوشبختانه با تلاش کادرفنی و بازیکنان توانستیم در این بازی سخت نتیجه دلخواه را کسب کرده و در پایان هفته بیست و پنجم در رده چهارم قرار بگیریم.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت نفت خاطرنشان کرد: در این مدت جلسات و کارگروه‌های فنی در هیئت مدیره، هیئت امنا، شورای مرکزی ورزش وزارت نفت و کمیته‌های فنی به بهترین تشکیل شد و تمام مباحث در حوزه‌های مدیریتی، مالی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوانیم ضمن حفظ جایگاه، شرایط لازم را برای پیشبرد در عرصه رقابت در نیم فصل دوم فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت از زوایای مختلف نکات مورد نیاز برای پیشرفت باشگاه و تیم را کالبد شکافی کردیم، ادامه داد: خوشبختانه در این دو فصل گذشته حسین فرکی عملکرد بسیار خوبی در تیم داشته است. ضمن اینکه با حمایت مدیران باشگاه، ایشان در بحث فنی با فراغ بال کارش را پیگیری می‌کند.

شاه کرمی در این مورد اضافه کرد: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته در تمام مباحث از سوی مسئولان هیئت امنا و همچنین با راهبری، مدیریت، ایجاد وحدت رویه توسط مهندس قلعه‌بانی، چه در بخش مدیریتی، مالی، ستاد و اجرایی و در بخش فنی توسط آقای فرکی، تیم نفت در این فصل توانسته‌ است نتایج خوبی را کسب کند.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت نفت ادامه داد: در فصل جاری، عوامل اجرایی، ستادی و فنی با هارمونی بسیار منظم، در مسئولیت‌های خود به خوبی ایفای نقش کردند. همچنین با تکیه بر بازیکنان دلسوز و بی‌‍نام و نشان مسیرمان را به بهترین شکل طی می‌کنیم تا بتوانیم در کسب سهمیه آسیایی جایگاه‌مان در جدول را حفظ و ارتقا داده و توقع ایجاد شده را برآورده کنیم. امیدوارم با تلاش بیشتر مدیرعامل باشگاه و کادر پشتیبانی، تدارک، پزشکی و سیستم‌های نظارتی و مالی دست به دست هم داده تا راه رشد و شکوفایی این تیم را در آینده ایجاد کرده و جایگاهی در شان ورزش نفت بدست آوریم.

شاه‌کرمی در پایان گفت: شورای مرکزی ورزش وزارت نفت در سیاست‌گذاری خود به توسعه ورزش پایه، استعدادیابی و توجه به ورزش جوانان، اهمیت بسیاری داده و اولویت‌‌های خود را بر حمایت ورزش پایه و توسعه ورزش همگانی در صنعت نفت قرار داده، به‌طوریکه در هدف‌گذاری‌های آینده این دیدگاه وجود دارد که پایه تیم‌های نفتی در رقابت‌های کشوری، از بدنه خانواده صعنت نفت تشکیل شود.