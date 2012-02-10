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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

پریچهره اعلام کرد:

82 ورزشکار مستعد اعزامی به المپیک لندن شناسایی شدند

82 ورزشکار مستعد اعزامی به المپیک لندن شناسایی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از شناسایی 82 ورزشکار مستعد استان برای اعزام به المپیک 2012 لندن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح جمعه در جلسه مشترک روسای ادارات ورزش و جوانان مازندران در ساری افزود: حضور قطعی سوسن حاجی پور تکواندو کار مازندرانی در رقابتهای المپیک، انگیزه بانوان استان را برای فعالیت جدی و حرفه ای تر در ورزش بیشتر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: پس از پایان رقابتهای آسیایی گوانگجو چین، 82 ورزشکار مستعد مازندرانی که قابلیت کسب سهمیه المپیک لندن را داشته شناسایی شدند و با انجام حمایتهای لازم، شرایط برای رسیدن به افتخار توسط این ورزشکاران فراهم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران احداث خانه های تخصصی رشته های مختلف ورزشی را جدی ترین نیاز ورزش استان دانست و گفت: در صورت تسریع در احداث این مکانهای تخصصی، شاهد موفقیت روز افزون و بیش از پیش ورزشکاران استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: با تلاش بیشتر ورزشکاران و حمایت قاطعانه اداره کل ورزش و جوانان مازندران، تعداد ورزشکاران استان برای حضور در رقابتهای معتبر المپیک لندن افزایش خواهد یافت.

پریچهره ادامه داد: ورزشکاران مازندران در دو سال گذشته موفق به کسب 15 مدال در مسابقات معتبر آسیایی و جهانی شده که باید تلاش کنیم با فراهم کردن زیرساختهای مناسب، تعداد و مرغوبیت مدالهای ورزشکاران مازندران را افزایش دهیم.

کد مطلب 1530581

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