نخبگان سیاسی افراد متخصص را وارد مجلس کنند/ مجلس جای خودبینی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در جمع طلاب فارس مقیم قم با بیان اینکه مجلس نهم باید ضعفهای مجلس هشتم را برطرف کند، افزود: باید افرادی که وارد مجلس می شوند افراد متخصصی باشند که در این راستا نخبگان سیاسی باید بیشتر به این موضوع فکر کنند تا افراد متخصص در همه زمینه را وارد مجلس کنند.



وی با تاکید بر اینکه باید بنیه های اقتصادی مجلس نهم قوی تر شود، ابراز داشت: بنده با طرح داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای کاندیداها موافق نبودم زیرا با مدرک نمی توان افراد متخصص را پیدا کرد و ممکن است کسی مدرک بالایی داشته باشد ولی خبره نباشد.



مجلس باید در عین مستقل بودن، هم افزایی با سایر قوا داشته باشد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس نهم باید مستقل باشد و هر یک از قوا باید در جایگاه خود و بر اساس چارچوب قانون رفتار کنند و در عین مستقل بودن باید از هم افزایی خوبی برخوردار باشند.



وی گفت: نمایندگان مجلس باید افرادی شجاع باشند و همواره از حقوق ملت حمایت و از آنها صیانت کنند و باید توجه داشت که مجلس جای خود بینی نیست و باید افراد با تجربه در آن حضور داشته باشد تا بتوانند مسائل کلان کشور را تحلیل کنند.



لاریجانی با بیان اینکه در مجلس در زمینه کارهای فرهنگی نیازمند مرکزی تخصصی هستیم، افزود: گاهی در جامعه افکار سطحی همانند عرفانهای کاذب و شیطان پرستی جوانه می زند که این امر برای نظام اسلامی که مهد معارف اهل بیت (ع) است پسندیده نیست.



وی با بیان اینکه مجلس از نهادهای مهم انقلاب و نماد مردم سالاری است افزود: مجلس هم باید مسیر را برای سایر قوا باز و هم از حقوق ملت دفاع کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر چقدر مجلس قوی تر و متخصص تری داشته باشیم آن مجلس از عهده وظیفه خود بهتر برخواهد آمد و هر چقدر ضعیف تر باشد نمی تواند بارش را به مقصد برساند.



وی با دفاع از عملکرد برخی از کمیسیون‌های مجلس در دوره هشتم اظهار داشت: در این دوره در برخی از کمیسیونها همانند کمیسیون کشاورزی، صنعت و نفت افراد خبیری حضور داشتند که قوانین خوبی به تصویب رسید اما برخی از کمیسیون ها نیز این ظرفیت را نداشتند.



معدل مجلس هشتم در مجموع خوب بوده است



لاریجانی، معدل مجلس هشتم را در مجموع خوب توصیف کرد و اظهار داشت: در این دوره قوانین خوبی تنظیم شد و مجلس با دقت مسائل داخلی وخارجی را رصد می کرد و متناسب با زمان موضع می گرفت که رهبر معظم انقلاب نیز از مجلس هشتم تجلیل کرد .



وی ادامه داد: مجلس هشتم در حوزه نظارت نیز تغییر ساختار داد که با تغییر آئین نامه، کمیسیون ها فعال تر و سوال از وزرا دقیق تر و در مجموع کارهای خوبی صورت گرفت.



رئیس قوه مقننه تبعیت از رهبر معظم انقلاب را از ویژگی های مجلس هشتم عنوان کرد و افزود: مجلس همواره پشتیبان مردم بود و در مسائل اساسی عملکرد خوبی داشت هر چند که کارهای ضعیفی هم در این دوره صورت گرفت.