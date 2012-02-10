۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

موضع گیری اوباما و مرکل درباره تحولات سوریه/ غرب بازهم بدنبال قطعنامه است

با وجود حمایت غرب از گروههای شورشی در سوریه در پی شکست قطعنامه شورای امنیت برای تحت فشار قرار دادن این کشور، آمریکا و آلمان مدعی لزوم پایان خشونتها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد وضعیت سوریه بسیار وخیم بوده و این "حمام خون" باید سریعتر متوقف شود.

وی پس از گفتگوی تلفنی با "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا در مورد تحولات سوریه بار دیگر خواستار کناره گیری "بشار اسد" از قدرت شد. این در حالی است که مقامات آمریکایی از جمله سناتور جمهوریخواه "جان مک کین" از حمایت نظامی این کشور از شورشیان در سوریه خبر داده اند.

از سوی دیگر "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با انتقاد از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط روسیه و چین تاسف خود را از وضعیت خشونت بار سوریه ابراز کرد.
 
وی امروز جمعه در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تصاویر و گزارشهای رسیده از سوریه را نگران کننده خواند. مرکل با اشاره به شکست تلاش غرب برای اعمال فشار به سوریه از طریق شورای امنیت از ادامه این تلاشها برای طراحی قطعنامه ای دیگر علیه این کشور خبر داد.
