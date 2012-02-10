آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به ترکیه/ افزایش گازرسانی به نیروگاهها

مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها، گفت: همزمان با افزایش نسبی دمای هوا در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کاهش یافته است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در حال حاضر کل مصرف گاز طبیعی کشور به حدود 550 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش پایداری شبکه ملی گاز در تمامی استان‌های کشور، اظهار داشت:هم اکنون میزان گازرسانی به نیروگاه‌های کشور از مرز 40 میلیون متر در روز عبور کرده است.

وی میزان گاز تحویلی به صنایع عمده کشور را حدود 85 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ایران روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می کند.

بوجارزاده با اشاره به درخواست بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران برای افزایش واردات بیشتر گاز طبیعی، تاکید کرد: هم اکنون این درخواست ترکیه در حال بررسی بوده و در صورتی که شبکه گاز ترکیه ظرفیت داشته باشد، گاز طبیعی بیشتری به این کشور همسایه ارسال خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز طبیعی به ترکیه، بیان کرد: این در حالی است که از اواسط هفته جاری میزان واردات گاز طبیعی از ترکمنستان کاهش یافته است و حتی در مقاطعی گاز طبیعی از این کشور همسایه از مسیر سرخس- دولت آباد قطع شده است.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش واردات گاز ترکمنستان و سرمای شدید هوا در اکثر استان های کشور هیچ گونه قطع و یا افت فشاری گاز در شهرها و روستاها حاصل نشده است، تبیین کرد: این در حالی است که در هفته جاری در مقاطعی حتی دمای هوای تهران به منفی هفت درجه سانتیگراد و دمای هوا در استان‌های شمال، شمالغرب، غرب و شمالشرق کشور بین منفی 20 تا 26 درجه سانتیگراد نوسان داشته است.



این مقام مسئول در پایان خواستار صرفه جویی و مصرف بهینه گاز توسط مشترکان شد و خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود از دوشنبه هفته اینده موج جدید سرما برخی از استانهای کشور را فرا بگیرد.