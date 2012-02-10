روسیه در اندونزی راه آهن می سازد / 2.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (انتارا) ، این سرمایه گذاری به دنبال امضای تفاهم نامه با راه آهن ملی روسیه انجام شده و در ابتدا از آن برای انتقال ذغال سنگ استفاده خواهد شد.

"آونگ فاروق" فرماندار شرق کالیمانتان با اعلام این خبر افزود: این پروژه که انتظار می رود در سال 2013 آغاز و در سال 2017 به بهره برداری برسد، در صورت امکان برای انتقال روغن نخل، محصولات کشاورزی و مسافرین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، اندونزی بزرگترین صادر کننده ذغال سنگ حرارتی جهان و بزرگترین تولید کننده روغن نخل است و تولید این دو کالا به طور عمده در استان کالیمانتان متمرکز شده است.