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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

درشرق کالیمانتان انجام می شود؛

روسیه در اندونزی راه آهن می سازد / 2.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری

روسیه در اندونزی راه آهن می سازد / 2.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: شرکت ملی راه آهن روسیه با سرمایه گذاری 2.4 میلیارد دلار در ساخت و توسعه راه آهن در شرق استان کالیمانتان اندونزی حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (انتارا) ، این سرمایه گذاری به دنبال امضای تفاهم نامه با راه آهن ملی روسیه انجام شده و در ابتدا از آن برای انتقال ذغال سنگ استفاده خواهد شد.

"آونگ فاروق" فرماندار شرق کالیمانتان با اعلام این خبر افزود: این پروژه که انتظار می رود در سال 2013 آغاز و در سال 2017 به بهره برداری برسد، در صورت امکان برای انتقال روغن نخل، محصولات کشاورزی و مسافرین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، اندونزی بزرگترین صادر کننده ذغال سنگ حرارتی جهان و بزرگترین تولید کننده روغن نخل است و تولید این دو کالا به طور عمده در استان کالیمانتان متمرکز شده است. 

کد مطلب 1530592

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