"اف. بی. آی" استیو جابز را تحت نظر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "اف. بی. آی" در سایت خود پرونده ای 191 صفحه ای را منتشر کرد که نشان می دهد شاید استیو جابز در کمد خود تنها رویاها، ایدئولوژیها و جذبه های خود را پنهان نمی کرد بلکه داستانهایی از مصرف مواد مخدر و رفتارهای ناجوانمردانه و غیرصادقانه ای را هم مخفی کرده بوده است.

برپایه این اسناد، در سال 1991 استیو جابز به عنوان یکی از پتانسیلهای مطلوب برای ورود به بدنه دولت و قرار گرفتن در پست مشاور صادرات "جورج بوش پدر" مد نظر قرار گرفته بود و به همین علت، رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت وی را تحت نظر بگیرد تا شاید بتواند چند مورد پنهان در کمد خانه اش پیدا کند.

همچنین در سال 1985 یک اخاذ از جابز خواست که یک میلیون دلار به حسابش واریز کند و اگر بنیانگذار اپل این کار را انجام نمی داد با یک حادثه بمبگذاری در خانه اش مواجه می شد.

زمانی که ماموران فدرال استیو جابز را تحت نظر گرفتند وی دیگر رئیس اپل نبود. درحقیقت، در همان سال 1985 اپل به دلیل یک درگیری داخلی با هیئت مدیره کوپرتینو این شرکت را ترک کرد و تا سال 1996 به آن باز نگشت.

براساس گزارش نیویورک تایمز، به هرحال در این پرونده هیچ نوع خاصی از حمله به بنیانگذار اپل مشاهده نمی شود و تنها نگرانی از گذشته وی به ویژه مصرف مواد مخدر و ماده توهم زای "ال. اس. دی" ذکر شده است.

همچنین، در این پرونده از 15 نفر از دوستان، همکاران و کارمندان استیو مصاحبه شده است و این شاهدان از جابز به عنوان "مردی که آماده تحریف واقعیت و دور زدن حقیقت برای رسیدن به اهداف خود است" یاد کرده اند.