افزایش 5 میلیارد دلاری سرمایه گذاری آمریکا در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "ارهام عبدالرحمن"، رییس دفتر مرکز سرمایه گذاری مالزی در نیویورک، گفت: همزمان با افزایش سرمایه گذاری خارجی در مالزی، میزان درخواستهای سرمایه گذاری در این دفتر نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به ارتقای رتبه های جهانی مالزی از نظر جذابیت سرمایه گذاری توسط مؤسسات و مراکز گوناگون بین المللی و به ویژه افزایش 11 رده ای از بیست و یکم به دهم در رتبه بندی شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤسسه "أت کئرنی" گفت: همه اینها بیانگر اعتبار جهانی اقتصاد و پیشرفت مالزی است که مشوق سرمایه گذاران برای مشارکت در آبادانی این کشور است.

ارهام با اشاره به کسب موفقیتهای اقتصادی مالزی در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2011 گفت: ما هنوز به این موفقیتها قانع نیستیم و با جدیت برای افزایش شاخصهای سرمایه گذاری خارجی تلاش می کنیم.

وی ادامه داد: ما در حال مذاکره با شرکتهای آمریکایی برای تأسیس دفاتر منطقه ای در مرکز مالزی هستیم.

ارهام با اشاره به توصیه های باراک اوباما در آخرین سخنرانی اش به سرمایه داران این کشور مبنی بر اشتغالزایی داخلی و عدم صدور به خارج از آمریکا، گفت: این توصیه شامل روند فزاینده سرمایه گذاریهای آمریکاییها در مالزی نمی شود.

آمریکا در کنار کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و آلمان پنج کشور عمده سرمایه گذار در مالزی هستند. این کشور در سال 2010 مبلغ 9.4 میلیارد دلار در مالزی سرمایه گذاری کرده است که این رقم در سال 2011 میلادی به میزان 14.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.

سرمایه گذاران آمریکایی در مالزی بیشتر در زمینه های محصولات الکترونیکی و برقی، مواد اولیه، تجهیزات سیستمهای حمل و نقل عمومی و صنعتی، محصولات شیمیایی، محصولات ساخته شده فلزی، صنایع غذایی و فراورده های نفتی و پتروشیمی فعال هستند.