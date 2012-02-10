آنچه در سوریه جریان دارد انقلاب نیست/ هشدار درباره پیامدهای تصمیم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، الکساندر لوکاشویچ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت : وزارت امور خارجه روسیه اخبار منتشره در رسانه های اسرائیلی را به دقت بررسی خواهد کرد، این خبرها در صورتی که صحت آن ثابت شود، نگران کننده خواهد بود، اینکه آمریکا ایده تشکیل آنچه به گروه دوستی بین المللی برای حمایت از مخالفان سوری را مطرح کرده است، از دیدگاه قانون بین المللی مشروعیت ندارد.

لوکاشویچ همچنین از مخالفت کشورش با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه خبر داد.



وی همچنین از احیای ماموریت تیم ناظران عرب در سوریه استقبال کرد و آن را بسیار مفید و موثر دانست.



لوکاشویچ گفت: هر چند رهبران سوریه در انجام اصلاحات با تاخیر عمل کردند، ما انجام این اصلاحات بهتر از آن است که هرگز نباشد.



وی گفت : مقامات سوری آمادگی خود را برای انجام هر گونه گفتگو در خاک روسیه اعلام کرده اند و توپ اکنون در زمین مخالفان سوری است.



سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود : روسیه هنوز پاسخی از مخالفان به پیشنهاد انجام گفتگو در مسکو میان طرفهای مختلف سوری دریافت نکرده است، روسیه همچنان به تماسها به مخالفان سوری در داخل و خارج سوریه ادامه خواهد داد.



وی همچنین اعلام کرد مسکو به طور کامل به تمام تعهدات خود در زمینه صادرات سلاح به سوریه و همکاری با این کشور در زمینه نظامی در چارچوب توافقات بین المللی بدون نقض قوانین یا تعهدات بین المللی ادامه خواهد داد.