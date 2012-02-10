پاکستان و ترکیه پیشرو در صنعت چاپ منطقه/ 90 درصد مصارف چاپی قزاقستان وارداتی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد، نشست هم‌اندیشی درباره وضعیت صنعت چاپ و بسته‌بندی در منطقه اکو و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه شب گذشته با حضور فعالان کشورهای عضو اکو در این حوزه و مهمانان دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو (پکو 2012) در محل تالار همایش‌های هتل پارس مشهد بر گزار شد.

90 درصد مصارف چاپی قزاقستان وارداتی است

در ابتدای این نشست کایباروف نایب رئیس اتحادیه بسته‌بندی قزاقستان در سخنانی با بیان اینکه حجم بالایی از صادرات این کشور را نفت، گاز و مواد معدنی تشکیل می‌دهد از برنامه دولت این کشور برای توسعه و بهبود وضعیت صنایع تولیدی آن سخن گفت.

وی همچنین گفت: سندیکای بسته‌بندی قزاقستان آوریل سال گذشته تاسیس شده و تاکنون 360 شرکت به عضویت آن درآمده‌اند و در چارچوب این اتحادیه مشغول فعالیت هستند.

به گفته این فعال حوزه بسته‌بندی قزاقستان، این کشور در زمینه بسته‌بندی در حوزه‌های پلاستیک، کاغذ، ورق و کارتن فعالیت قابل توجهی در سال‌های اخیر داشته هر چند 90 درصد مصارف چاپ و بسته‌بندی آن هنوز وارداتی است و از کشورهای شرق و غرب اروپا و نیز ترکیه تامین می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه بسته‌بندی قزاقستان آمادگی کشورش برای گسترش همکاری در این زمینه با دیگر کشورهای عضو اکو از جمله ایران را اعلام کرد و گفت: خوشبختانه دولت ما از طرح‌های تولیدی و صنایعی که به نوعی وابسته به تولید داخلی هستند، حمایت می‌کند.

کایباروف افزود: اتحادیه بسته‌بندی قزاقستان نیز در این زمینه با دو هدف اصلی از اقدامات دولت حمایت می‌کند؛ اول تقویت شرکت‌های تولیدی در زمینه چاپ و بسته‌بندی برای افزایش فروش در داخل و خارج از کشور و دوم توسعه کلی صنعت در قزاقستان.

وی گفت: هنوز یک سال از تاسیس اتحادیه بسته‌بندی قزاقستان نمی‌گذرد ولی ما از ایتالیا و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی سفارش کار داریم. دلیل این مسئله هم این است که ما مرکز آسیای میانه هستیم و این قاره و روسیه را به اروپا پیوند می‌دهیم و در حال تدارک برای ایجاد اتحادیه‌ای هستیم که بالغ بر 120 میلیون عضو دارد.

فرصت یک میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ قزاقستان

نایب رئیس اتحادیه بسته‌بندی قزاقستان در عین حال با اشاره به برخی مشکلات گمرکی کشورش از برنامه‌های دولت برای حل این مشکلات و هدف قرار دادن بازار کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و نیز همکاری با بخش خصوصی ایران خبر داد.

کایباروف ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ و بسته‌بندی قزاقستان را بیش از یک میلیارد دلار برآورد کرد و آمادگی بخش خصوصی این کشور و نیز شرکت سرمایه‌گذاری قزاقستان را برای هر گونه همکاری با کشورهای عضو اکو در این زمینه اعلام کرد.

در این مراسم همچنین رئیس بزرگترین کارخانه تولیدکننده کاغذ قزاقستان در سخنانی با اشاره به سابقه 10 ساله فعالیت این کارخانه گفت: ما سالانه بیش از 450 تن کاغذ و مقوا را برای مصارف مربوط به بسته‌بندی تولید می‌کنیم که این میزان 56 درصد از کل تولید داخلی قزاقستان است.

در لاهور 5000 چاپخانه فعال‌ وجود دارد

همچنین عمران علی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی پاکستان در سخنانی آمادگی بخش خصوصی این کشور را برای استفاده از ماشین‌های چاپ و بسته‌بندی ایران اعلام کرد و با اشاره به پتانسیل‌های پاکستان نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو گفت: لاهور، ;راچی و اسلام‌آباد سه مرکز عمده در حوزه چاپ و بسته‌بندی هستند؛ تنها در لاهور 5000 چاپخانه فعال وجود دارد.

وی از صادرات محصولات چاپی پاکستان به آلمان سخن گفت و در عین حال یادآور شد: ما عمدتاً ماشین‌هایمان را از آلمان و انگلستان وارد می‌کنیم.

محصولات بسته‌بندی تاجیکستان اکثراً دست ساخت است

همچنین عمراف صدرالدین نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان با اشاره به رونق بخش خصوصی صنعت چاپ و نشر نسبت به بخش دولتی در این کشور، در عین حال گفت: کارهای بسته‌بندی در تاجیکستان عمدتاً به صورت دستی و با استفاده از کاغذ تهیه می‌شود.

به گفته وی هم اکنون در تاجیکستان 292 نشریه که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، منتشر می‌شوند و دولت بیشتر برای ترویج زبان و فرهنگ کهن ایرانی و نیز ادبیات کودک اقدام به چاپ کتاب و محصولات فرهنگی می‌کند.

فعالیت دو کارخانه بسته‌بندی در قرقیزستان

همچنین آلکسی کرم‌اف به نمایندگی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی قرقیزستان در سخنانی کوتاه به فعالیت دو کارخانه بزرگ تولیدکننده کارتن در این کشور اشاره کرد و گفت: عمده محصولات این کارخانه‌ها برای بسته‌بندی مواد لبنی و مواد غذایی استفاده می‌شود.

ادامه دارد...