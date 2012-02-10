بیداری اسلامی در منطقه از رهگذر تمسک به قرآن رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه این همه بحث و فحص درباره قرآن می شود و تفسیر و تحقیق در باره آن صورت می گیرد بازهم روز به روز نوتر می‌شود و مطالب جدید می‌توان از آن استخراج کرد.



وی اظهار داشت: ویژگی قرآن این است که قرآن برای مردم و زمان خاصی نازل نشده و مخصوص ایرانی‌ها و عرب‌ها نیست و برای همه بشریت نازل شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه بیان داشت: بیداری اسلامی امروز در منطقه و کشورهای اسلامی از رهگذر قرآن کریم رخ داده است.



وی با بیان اینکه قرآن تنها کارکرد قرائت ندارد تاکید کرد: اگرچه قرائت آن بسیار خوب و اثرگذار است اما اثر اصلی آن هدایت انسانهاست.



امام جمعه قم اضافه کرد: تنها راه مسلمانان برای رهایی از فتنه های نابود کننده تمسک به قرآن کریم است.



قرآن در جامعه مهجور است



وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی دم از قرآن زده می شود و قرآن در خانه داریم اما آن را مهجور قرار داده ایم اظهار داشت: قرآن کریم هم بر این موضوع تاکید کرده است و می‌فرماید امت پیامبر قرآن را مهجور گرفته‌اند؛ نه اینکه سراغ آن نرفته‌اند بلکه سراغ قرآن رفته اما چون به آن عمل نکرده‌اند قرآن در میان آنان مهجور شده است.



نماینده مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تبریک میلاد حضرت محمد و امام صادق(ع) تولد پیامبر را جشن بشریت دانست و تاکید کرد: میلاد پیامبر(ص) بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است و با تولد ایشان بت‌ها به رو افتادند و آتشکده فارس به خاموشی گرائید و دریاچه ساوه خشک شد و معابد یهود و نصارا ویران شد.



پیام میلاد پیامبر



عضو هیئت امنای جامعه المصطفی اضافه کرد: تولد پیامبر(ص) این پیام را داشت که شرک و بت پرستی با آمدن این مولود جایی در جهان ندارد و از بین رفتنی است.



وی با بیان اینکه در دوره جاهلیت جهل و گمراهی و قتل و غارت و بی ارزش بودن زن فرهنگ عمومی مردم بود اضافه کرد: پیامبر در طول 23 چنان تحول بنیادی ایجاد کرد که تمدن‌های آن دوره را مغلوب کرد.



حسینی بوشهری همچنین قرآن و اخلاق نیکو را دو معجزه پیامبر(ص) و راز و رمز موفقیت آن دردانه هستی برشمرد.



امام جمعه قم همچنین با اشاره به مقام والای امام صادق(ع) گفت: یکی از علما در مقام ایشان گفته است چشمی ندیده و گوشی شخصیتی مانند امام صادق(ع) را نشنیده و برتر از ایشان سراغ نداریم.

