ارائه خدمات پوست و زیبایی توسط بانک گردشگری !

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید کنندگان از پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری از غرفه ای در میان ارائه دهندگان خدمات مسافرتی دیدن کردند که به مراجعه کنندگان خدمات پوست و زیبایی خود را معرفی می کرد.

کلیه خدمات پوست، مو و زیبایی با تسهیلات ویژه بانک گردشگری عنوان بروشورها و تبلیغات ارائه شده توسط این غرفه در نمایشگاه است.

مسئولان این غرفه عنوان می کنند در صورت درخواست متقاضیان برای انجام هر گونه عمل جراحی و لیزر با نامه ای که از پزشکان ما دریافت می کنند می توانند وام های یک تا سه میلیون تومانی از بانک گردشگری گرفته و به درمان خود بپردازند. آنها ادامه می دهند که نخستین شرکت خدمات پزشکی و زیبایی هستند که با یک بانک همکاری می کنند.

ارتباط بین بانکی که وظیفه ارائه خدمات گردشگری را دارد با یک گروه پزشکان جراح زیبایی سئوالی است که برای مراجعه کنندگان در نمایشگاه گردشگری و هتلداری هم مطرح بود.