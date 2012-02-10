به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله رضایی در خطبه های این هفته نماز جمعه مهر شهر که در مصلای تازه تاسیس مهر شهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: پیشرفت و پایداری نظام در گرو پیروی مردم از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: خطبه های هفته گذشته تهران در آغازین روزهای دهه خجسته فجر که توسط رهبر معظم انقلاب اقامه شد، آنقدر این بیانات جذاب و تحلیل ایشان قوی بود که تمام رسانه ها به صورت همزمان بیانات معظم له را انعکاس می دادند که در طول هفته تاثیرات فراوانی داشت و اوباما بیان داشت که ما قصد حمله به ایران را نداریم.
امام جمعه مهر شهر کرج گفت: اگر بخواهیم کشور متعالی و رو به جلو داشته باشیم و هر روز شاهد پیشرفت و رشد آن باشیم، مردم و مسئولان باید بیانات رهبری را مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: تجربه هم نشان داده هر جا تخلفی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در کشور وجود داشته، ضرر کردند.
حجت الاسلام رضایی افزود: باید همواره بیانات مقام معظم رهبری به صورت مدام مرور شود و سرلوحه و سرمشق کاری خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه امت اسلامی ایران اهل گرفتن اشارات الهی در آسمانها هستند، اضافه کرد: حضور مردم در 22 بهمن ماه و همچنین انتخابات هر چقدر گسترده تر باشد تضمین کننده پیشرفت و تعالی مردم مملکت است.
امام جمعه مهر شهر کرج گفت: حضور حداکثری مردم در این روز سبب نامیدی مستکبران و ظالمان جهان خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قوی ترین منبع برای شناخت شخصیت پیامبر(ص) جملات امام علی(ع) است، اظهار داشت: علی(ع) بر پیامبر اسلام شناخت و آشنایی خوبی داشتند.
حجت الاسلام رضایی:
پیشرفت و پایداری نظام در گرو پیروی مردم از فرمایشات رهبری است
کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه مهر شهر کرج پیشرفت و پایداری نظام را در گرو پیروی مردم ازفرمایشات مقام معظم رهبری عنوان کرد.
