پیشرفت و پایداری نظام در گرو پیروی مردم از فرمایشات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله رضایی در خطبه های این هفته نماز جمعه مهر شهر که در مصلای تازه تاسیس مهر شهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: پیشرفت و پایداری نظام در گرو پیروی مردم از فرمایشات مقام معظم رهبری است.



وی افزود: خطبه های هفته گذشته تهران در آغازین روزهای دهه خجسته فجر که توسط رهبر معظم انقلاب اقامه شد، آنقدر این بیانات جذاب و تحلیل ایشان قوی بود که تمام رسانه ها به صورت همزمان بیانات معظم له را انعکاس می دادند که در طول هفته تاثیرات فراوانی داشت و اوباما بیان داشت که ما قصد حمله به ایران را نداریم.



امام جمعه مهر شهر کرج گفت: اگر بخواهیم کشور متعالی و رو به جلو داشته باشیم و هر روز شاهد پیشرفت و رشد آن باشیم، مردم و مسئولان باید بیانات رهبری را مورد توجه قرار دهند.



وی ادامه داد: تجربه هم نشان داده هر جا تخلفی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در کشور وجود داشته، ضرر کردند.



حجت الاسلام رضایی افزود: باید همواره بیانات مقام معظم رهبری به صورت مدام مرور شود و سرلوحه و سرمشق کاری خود قرار دهیم.



وی با بیان اینکه امت اسلامی ایران اهل گرفتن اشارات الهی در آسمانها هستند، اضافه کرد: حضور مردم در 22 بهمن ماه و همچنین انتخابات هر چقدر گسترده تر باشد تضمین کننده پیشرفت و تعالی مردم مملکت است.



امام جمعه مهر شهر کرج گفت: حضور حداکثری مردم در این روز سبب نامیدی مستکبران و ظالمان جهان خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه قوی ترین منبع برای شناخت شخصیت پیامبر(ص) جملات امام علی(ع) است، اظهار داشت: علی(ع) بر پیامبر اسلام شناخت و آشنایی خوبی داشتند.