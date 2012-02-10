اخبار کوتاه از شهرستان کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد رسول اکرم و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مراسم جشنی با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولین ادارات و نهادها و جمع کثیری از قشرهای مختلف مردم خصوصا جوانان در محل یادگار امام (ره) برگزار گردید.

در این مراسم حشمت الله عزیزی فرماندار کنگاور طی سخنانی ضمن تبریک میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید و از مردم خواست با حضور گسترده خود همچون استقبال تاریخی از مقام معظم رهبری در این شهرستان توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی نمایند.

عزیزی در ادامه به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و از قشرهای مختلف مردم خواست با حضور گسترده خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگ زرینی دیگر بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی بیفزایند.

دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد در کنگاور افتتاح شد

در دهه مبارک فجر، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان کنگاور افتتاح شد.

این دانشکده با زیربنای 4700 متر مربع در سه طبقه با اعتبار 18 میلیارد ریال احداث شده است.

وظیفه مجریان انتخابات حفظ و صیانت از آراء مردم است

حشمت الله عزیزی گفت: از اوایل پیروزی انقلاب روش و نوع حکومت جمهوری اسلامی براساس دموکراسی بود و در اولین انتخابات مردم با 98 درصد آراء خود به حکومت جمهوری اسلامی آری گفتند و نوع حکومت با آراء مردم مشخص شد.

فرماندار کنگاور افزود: در انتخاباتی که پیش رو داریم دشمن سعی دارد با عناوین و شکلهای مختلفی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه بزند و حضور مردم را در پای صندوقهای اخذ رأی کم رنگ کند از این رو وظیفه ما مسئولین فراهم کردن بستر مناسب جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم می باشد و با استعانت از خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری انتخاباتی پرشکوه و حداکثری در این حوزه خواهیم داشت.

عزیزی برحضور گسترده مردم در انتخابات را خواستار و این امر را در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و گفت: سلامت نظام به سلامت مجلس نیاز دارد و مردم باید با آگاهی کامل نماینده اصلح خود را انتخاب کنند.

فرماندار کنگاور در پایان بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تأکید کرد.