نشست ضد سوری در قطر/طرح آمریکا برای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی از آغاز نشستهای مخالفان سوری در قطر به ریاست برهان غلیون خبر داد.



بر اساس این گزارش، آنچه به شورای ملی سوریه موسوم است، از روز گذشته نشستهایی را در قطر برای بررسی حوادث سوریه آغاز کرده است.



به گفته یکی از اعضای این شورای خودخوانده، پیشنهاد فرانسه برای تشکیل گروه دوستان مخالفان سوری از جمله محورهای مورد بحث در نشستهای قطر است.



قطر و عربستان از جمله کشورهای عربی هستند که به صراحت از مخالفان مسلح سوری حمایتهای مالی و تسلیحاتی می کنند، آنها از بانیان اصلی تدوین قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند که با وتوی آن از سوی روسیه و چین، ناکام ماندند.



این در حالی است که روسیه به صراحت درباره ایده تشکیل گروه بین المللی دوستان مخالفان سوری و پیامدهای خطرناک آن هشدار داده است.



افشای طرحهای آمریکا برای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری



از سوی دیگر، منابع خبری غربی فاش کردند آمریکا در حال بررسی ارائه کمکهای نظامی به مخالفان سوری برای جنگ با نظام سوریه است.



تایمز نوشت : وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) طرحهای اضطراری و فوق العاده آماده کرده است تا بتواند مخالفان سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه را با ارسال سلاح حمایت کند.



این روزنامه فاش کرد چندین کشور از شورشیان در سوریه حمایت می کنند و عربستان سعودی حمایتهای مالی گسترده از آنها را برعهده دارد، قطر هم سه هزار موبایل ماهواره ای در اختیار آنها قرار داده است و تجهیزات دید در شب و موشکهای ضد تانک در اختیار مخالفان سوری قرار داده است.



این روزنامه به نقل از فردی به نام شیخ زهیر عباسی که وی را هماهنگ کننده امور لجستیکی در گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه نامید، نوشت شورشیان از غرب می خواهند منطقه پرواز ممنوع و پناهگاه امنیتی برای آنها ایجاد کند تا بتوانند آزادانه به اقدامات خود ادامه دهند.



این عضو گروههای مسلح سوری با ادعای اینکه ،ما از غرب نمی خواهیم دخالت کند، گفت : از غربی ها می خواهیم ما را به سلاح مجهیز کند.



وی مدعی شد ارتش آزاد در حال حاضر، 40 هزار نیرو دارد.