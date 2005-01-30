رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در گفت و گو با "مهر" : دين ، روح برنامه هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي است

حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : عمده فعاليت هاي سازمان حول معرفي شايسته و دقيق ايران است ، اين معرفي در قالب امور فرهنگي و تاريخ گذشته صورت مي گيرد كه بي شك تمام فعاليت هاي فوق، ابعاد ديني و معنوي ايران اسلامي را نيز شامل مي شود .

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با تأكيد بر اين كه فرهنگ ايران را نمي توان از دين و به ويژه اسلام جدا كرد ، گفت : دين ، اسلام و معنويت به گونه اي با زندگي ايرانيان عجين شده است كه به قول يك ايران شناس ، مردم ايران همواره رو به سوي آسمان و معبود خود دارند .

حجت الاسلام عراقي با اشاره به اين كه روح تمام برنامه هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ديني و معنوي است ، يادآورشد : گروه ها و افراد بسياري در زمينه ايرانشناسي فعاليت مي كنند كه به گونه اي با اسلام همراه مي شوند چرا كه ايرانشناسي بدون اسلام شناسي ممكن نيست و كسي بدون درك صحيح و شناخت دقيق دين و معنويت مردم ايران ، نمي تواند ايرانشناسي درستي داشته باشد .

وي با تصريح بر اين كه معرفي ايران امروز به جهانيان از اولويت هاي برنامه سازمان است ، گفت : در همين راستا برنامه هاي متنوع و متعددي را براي آينده در نظر گرفته ايم كه گفت وگوي اديان يكي از اين برنامه ها خواهد بود ، البته هنوز تاريخ و برنامه دقيقي براي آن مشخص نشده است اما در تلاش هستيم دوره اي از اين گفت وگوها را تا پيش از پايان سال داشته باشيم .

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گفت وگو با انديشمندان مسيحي در سوئيس را برنامه ديگري اعلام كرد و گفت : اين برنامه اسفند ماه امسال و يا فروردين ماه سال آينده ( در قالب نشست گفت وگوهاي اديان اسلام و مسيحيت ) برگزار خواهد شد .

حجت الاسلام عراقي با يادآوري اين كه بر اساس موافقتي كه به واسطه چهارمين اجلاس وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي در الجزيره ( 25 تا 27 آذر ماه) كسب شده ، اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي مي شود ، گفت : براي اين رخداد بزرگ ، در حال طراحي و پيش بيني برنامه هاي مقدماتي فرهنگي مناسب ، براي سال 2006هستيم .

وي در مورد برنامه هاي مذهبي كه از سوي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خارج از كشور انجام مي شود ، گفت : برنامه هاي خاص ديني بسياري براي ايام و مناسبت هاي مذهبي مانند محرم و رمضان داريم و به مناسبت اين ايام ، از استادان ، محققان و مبلغان ايران دعوت مي كنيم كه با حضور درمجالس مناسبت هاي مختلف مذهبي ، به تبيين احكام و مباني مختلف دين اسلام بپردازند .

رئيس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي برگزاري مسابقات قرآن و انتشار كتابهاي ديني را از ديگر اقدامات اين سازمان در راستاي ترويج و تبيين دين اسلام عنوان كرد و افزود : ظرفيت دين و فرهنگ ما بسيار وسيع است و بايد بپذيريم ، قابليت هاي مختلف ايران به قدري است كه آنچه تا كنون انجام شده ، در مقايسه با آنچه بايد انجام شود بسيار كم و ناچيز است ، در واقع فعاليت هاي صورت گرفته ، به مثابه قطره اي در مقابل اقيانوس عظيم فرهنگ ، هنر و دين ايران است ، البته در اين ميان محدوديت ها نيز نبايد از نظر دور داشت .