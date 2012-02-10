برگزاری جشنواره فیلم فجر در لرستان بازتاب مثبتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان شامگاه پنجشنبه در اختتامیه اولین جشنواره فیلم فجر لرستان با اشاره به اینکه برای اولین بار سه جشنواره فجر در لرستان برگزار شده است، اظهار داشت: سه جشنواره هنرهای تجسمی، تئاتر و فیلم فجر در لرستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در راستای تفکرات دولت و توزیع عادلانه خدمات فرهنگی در کشور جشنواره های فجر در برخی استانها از جمله لرستان برگزار شده است، یادآور شد: این رویکرد بازتاب خوبی در جامعه و در میان هنرمندان استانها داشته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با قدردانی از نگاه عدالت محور وزارت ارشاد و دولت، افزود: در اجرای خوب و مناسب این جشنواره ها هنرمندان لرستان به صورت خودجوش عمل کردند و جشنواره ها به خوبی برگزار شد.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: در جشنواره فیلم فجر لرستان 5 فیلم اکران شد که با استقبال خوب مردم این استان مواجه شد.

در این مراسم از وحید موساییان کارگردان نام آشنای لرستانی، حسین محب اهری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون و تئاتر و جمعی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان لرستانی تجلیل شد.