تاریخ و تمدن لرستان در آثار هنری به تصویر کشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد شامگاه پنجشنبه در اختتامیه اولین جشنواره فیلم فجر لرستان با اشاره به اینکه لرستان یک استان متمدن و فرهنگ دوست است، اظهار داشت: این روحیه فرهنگ دوستی مردم لرستان در آثار تاریخی، معماری شهری، مفرغهای جهانی و نوشته های به جامانده از آنها نمایانگر است.

وی با بیان اینکه مردم لرستان به سلحشوری، پاکی و صداقت مشهور هستند، یادآور شد: این صفات نیک و پسندیده ما را در برابر بیگانگان و هجمه های فرهنگی مصون نگه می دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه این سلحشوریها و مقاومتهای مردمان لر باید به تصویرکشیده شود، افزود: در این زمینه باید توجه بیشتری به لرستان شود.

شریعت نژاد با بیان اینکه اولین شهری که در دوره حکومت منحوس پهلوی حکومت نظامی در آن اعلام شد خرم آباد بود، ادامه داد: این اتفاقات بزرگ را هنرمندان باید به تصویر بکشند.

وی با بیان اینکه امروز فیلم ها و موسیقی های فاخر مایه آبروی ایرانی ها است، تصریح کرد: اگر به خاطر غرض ورزیهای سیاسی نبود فیلمهای ایران جزو برترین فیلمهای دنیا بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه برگزاری این گونه جشنواره ها شادی و نشاط را به جامعه می دهد، اظهار داشت: متاسفانه کمی کج سلیقه ای موجب شده است که کمتر در این حوزه کار شود.

شریعت نژاد با بیان اینکه امسال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مراسم نور افشانی در پارک چهارده معصوم خرم آباد برگزار می شود، یادآور شد: در جلساتی که داشتیم مصوب شد که در اعیاد مختلف و در طول سال چندین بار دیگر نور افشانی آسمان در راستای ایجاد روحیه نشاط در جامعه برگزار شود.

وی تصریح کرد: دولت و دست اندرکاران فرهنگی باید به تمام نیازهای مردم توجه کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه دولت در برنامه های خود به مسائل فرهنگی توجه ویژه ای داشته است، اظهار داشت: بودجه فرهنگی لرستان 30 میلیارد تومان بوده که به اندازه اعتبارات فرهنگی در 30سال گذشته است.