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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گسل جنوب‌شرق تهران عامل زلزله فیروزکوه/ ادامه پس‌لرزه‌ها تا چند روز آینده

گسل جنوب‌شرق تهران عامل زلزله فیروزکوه/ ادامه پس‌لرزه‌ها تا چند روز آینده

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به جزئیات زلزله امروز ظهر فیروزکوه، گفت: یکی از گسلهای جنوب شرقی تهران مسبب این زمین لرزه 4.6 ریشتری بوده است.

مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این زمین لزره، اظهار داشت: زمین لرزه ای با بزرگای 4.6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری شرق ورامین و 42 کیلومتری شمال گرمسار در ساعت 12:29 امروز 21 بهمن ماه منطقه شرق و جنوب شرقی تهران را به لزره درآورد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از گسلهای جنوب شرقی تهران مسبب این زمین لرزه بوده است، گفت: انتظار می رود پس لزره های این زمین لرزه طی چند روز آینده نیز ادامه داشته باشد.

دکتر زارع افزود: این زمین لرزه در تهران، دماوند، فیروزکوه، گرمسار و ورامین محسوس بوده است.

به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، از آنجایی که زمین لرزه فوق از نوع زمین لرزه های زیرمتوسط محسوب می شود اگر حتی سابقه وقوع قبل از این را نیز داشته باشد به ثبت نرسیده است.

کد مطلب 1530671

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