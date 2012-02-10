  1. استانها
  2. قم
۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

در قم انجام شد/

تجلیل جامعه المصطفی(ص) العالمیه از حجت الاسلام قرائتی

تجلیل جامعه المصطفی(ص) العالمیه از حجت الاسلام قرائتی

قم - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن قرائتی در مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن کریم طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی العالمیه با اهدای لوح، تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری، امام جمعه قم، آیت الله جواد فاضل لنکرانی، جمع زیادی از طلاب غیرایرانی و خانواده‌های آنان همچنین استادان حوزه علمیه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد خدمات حجت الاسلام قرائتی توسط جامعه المصطفی العالمیه مورد تجلیل قرار گرفت.

 لوح تقدیر از خدمات 40 ساله قرآنی این مفسر قرآن که بیش از دو دهه با جامعه المصطفی همکاری داشته است از سوی آیت الله حسینی بوشهری به وی اهدا شد.

حجت الاسلام قرائتی در سخنان کوتاهی در این مراسم با بیان اینکه همه خیرات و خوبی‌ها از خداست تأکید کرد: من اگر کار مثبت و خوبی انجام داده ام از خداست و اگر کار بدی انجام داده ام از خودم بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که نام انسان را بالا می برد اخلاص است؛ اگر ما نام خود را خط بزنیم و به دنبال مطرح کردن خودمان نباشیم خدا ناممان را بالا خواهد برد.

کد مطلب 1530674

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها