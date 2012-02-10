تجلیل جامعه المصطفی(ص) العالمیه از حجت الاسلام قرائتی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری، امام جمعه قم، آیت الله جواد فاضل لنکرانی، جمع زیادی از طلاب غیرایرانی و خانواده‌های آنان همچنین استادان حوزه علمیه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد خدمات حجت الاسلام قرائتی توسط جامعه المصطفی العالمیه مورد تجلیل قرار گرفت.



لوح تقدیر از خدمات 40 ساله قرآنی این مفسر قرآن که بیش از دو دهه با جامعه المصطفی همکاری داشته است از سوی آیت الله حسینی بوشهری به وی اهدا شد.



حجت الاسلام قرائتی در سخنان کوتاهی در این مراسم با بیان اینکه همه خیرات و خوبی‌ها از خداست تأکید کرد: من اگر کار مثبت و خوبی انجام داده ام از خداست و اگر کار بدی انجام داده ام از خودم بوده است.



وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که نام انسان را بالا می برد اخلاص است؛ اگر ما نام خود را خط بزنیم و به دنبال مطرح کردن خودمان نباشیم خدا ناممان را بالا خواهد برد.