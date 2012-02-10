انقلاب اسلامی اکنون در قلب آمریکا مورد حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های این هفته نماز جمعه تبریز گفت: راهپیمایی مردم آمریکا در بیش از 80 شهر این کشور و تجمع در میدات تایمز نیویورک و حرکت به سمت سفارت رژیم اشغالگر قدس حاکی از ان است که ملت آمریکا بر حقانیت نظام اسلامی و خباثت سیاست سردمداران غرب در قابل کشورمان کاملا آگاه هستند.

وی اظهار داشت : این اقدام ملت آمریکا بسیار قابل تقدیر است و به معنی همسویی قیام 99درصدی مردم آمریکا با آرمان انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه گفت: وقوع چنین اتفاقات شگفت انگیزی در جهان در راستای پیش بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنب بر پیشرفت بیداری اسلامی تا قلب اروپا و غرب است و به یاری خداوند فرمایش امام راحل (ره) که فرموده بودند" این قرن ، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبرین است" جامه عمل خواهد پوشید.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: پس از سخنرانی هفته گذشته رهبر معظم انقلاب ، اوباما سخن از کنار گذاشته شدن گزینه نظامی علیه کشورمان کرد که نشان از ضعف و ترس سران این کشور در برابر اراده ولایت فقیه و امت ولایی آن دارد و البته باید این را نیز گفت که از ابتدا هم هیچ گزینه نظامی ای علیه کشور وجود نداشته است.

وی در ادامه خطبه ها اظهار داشت: به یاری خداوند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشور در زمینه های مختلف علمی ، صنعتی و فناوری پیشرفت های بسیار خوبی داشته است و اندک مشکلات موجود نیز باید با تلاش مسئولان حل شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نوید و مخابره تصاویر جدید از فضا به زمین تصریح کرد: ایران اکنون جزو سه کشور دارای فناوری ساخت و پرتاب ماهواره در جهان است و به زودی ماهواره های "فجر" و "طلوع" نیز در مدار زمین قرار می گیرند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان آماری در خصوص پیشرفت های اقتصادی کشورمان نیز گفت: بر اساس گزارش صندوق جهانی پول کشورمان اکنون رتبه 17 اقتصاد جهان را داراست و توانسته از نظر حجم ذخایر ارزی سومین کشور جهان باشد همچنین توانسته ایم صادرات غیر نفتی خود را علی رغم تحریم های موجود به هشت برابر افزایش دهیم.

وی ناکارآمدی تحریم ها علیه کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این تحریم ها کوچکترین تاثیری بر مسیر پیشرفت و توسعه کشورمان نخواهد داشت.

امام جمعه تبریز در پایان با اشاره به فرا رسیدن روز 22 بهمن گفت: در این روز حضور مردم مسئولیت بخش بوده و استمرار انقلاب اسلامی را نشان می دهد به ویژه آنکه چشم ملت های منطقه که درگیر نهضت بیداری اسلامی هستند به این راهپیمایی دوخته شده است.

وی افزود: فردا ملت غیور آذربایجان مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غرب خواهند زد و با آرمان های امام راحل و شهدا بیعت و به فرمان رهبر انقلاب لبیک خواهند گفت.