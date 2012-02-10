امام راحل افقی تازه پیش روی ملت باز کرد/ شایسته ترینها روانه مجلس شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر ظهر جمعه در سخنان بین الصلاتین نمازجمعه گرگان افزود: در قبل از انقلاب روشنفکران ما غرب زده بودند و همه چز خود را از دست داده بودیم.

وی اظهار داشت: مدیریت امام راحل و مدیریتهای داهیانه رهبری به گونه ای اوضاع را رقم زد که امروز آن چیزی که دشمن می خواست، خلافش محقق شده است.

وی عنوان کرد: در جنگ 33 روزه جوانان حزب الله توانستند اسراییل تا بن دندان مسلح را شکست دهند، در تونس، مصر، لیبی و بحرین نیز این اتفاق افتاد و خاورمیانه اسلامی شد.

حجت الاسلام قاضی عسگر بیان داشت: در غرب نیز جنبش وال استریت اتفاق افتاد و غرب نیز اکنون در حال فروپاشی است و ایران درحال پیشرفت است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: اقتصاد سرمایه داری در حال فروپاشی است و سرمایه داری دیگر حرفی برای گفتن ندارد و اکنون ایران برنده میدان است.

وی با تاکید بر حضور گسترده در راهپیمایی 22 بمهن گفت: در این روز باید نشان دهیم که پس از 32 سال دیگر غریب نیستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند بهمن 57 در صحنه ایم، 12 اسفند نیز حماسه دیگری به نام انتخابات داریم.

حجت الاسلام قاضی عسگر عنوان کرد: در شرایط کنونی باید تعداد آرا ما بالا باشد و کسانیکه شایسته ترند باید به مجلس بروند.

وی افزود: حضور مردم در صحنه برای نظام بسیار مهم است و امیدواریم با حمایت مردم و رهبری داهیانه، تحریم ها را بشکینم.