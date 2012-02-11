امید جدید درمان آلزایمر با استفاده از یک داروی ضد سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه Case Western Reserve در کلوند کشف کردند یک داروی ضد سرطان موجود در بازار قادر است به سرعت علائم بیماری آلزایمر را حداقل در موشها حذف کند.

این دارو که "بکساروتن" نام دارد می تواند نقص شناختی، رفتاری و حافظه ای ناشی از این شکل خاص بیماری زوال عقل را وارونه کند.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) بیش از 10 سال قبل "بکساروتن" را برای درمان سرطان تصویب کرد. اکنون این تیم تحقیقاتی کشف کرد که حامل اصلی کلسترول به مغز که "اپولی پروپروتئین- ای" (ApoE) نام دارد همانند یک مسواک در پاک کردن پروتئینهای بتا آمیلوئید عمل می کند.

این محققان به منظور بررسی میزان اثربخشی "بکساروتن" در افزایش ApoE و پاک کردن دوباره مغز از پلاکهای آمیلوئیدی عامل بروز آلزایمر این دارو را در موشها آزمایش کردند و دریافتند که این دارو گیرنده های RXR را که میزان ApoE تولید شده را کنترل می کنند تحریک می کند.

براساس گزارش ساینس، نتیجه این آزمایشات به ویژه در مورد سرعت عملکرد بکساروتن در بهبود نقص حافظه و سایر مشکلات مرتبط با آلزایمر شگفت انگیز بود به طوریکه در مدت 6 ساعت پس از تجویز دارو، سطوح بتا آمیلوئید قابل حل به میزان 25 درصد پایین آمد و این اثر به مدت سه روز باقی ماند.