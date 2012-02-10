اتحاد نیاز امروز جامعه/ حضور مردم خنثی کننده توطئه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین امیری در خطبه های نماز جمعه نور افزود: وحدت، یکدلی و یکرنگی در بین آحاد جامعه خصوصا مسئولان و شخصیتهای سیاسی کشور ضروری است.

وی اظهار داشت: دشمن همواره می خواهد با رسوخ در افکار و اندیشه های مردم، دایره اعتقادات آنان نسبت به ولی فقیه را کاهش دهد.

امام جمعه نور با اشاره به اینکه مردم با حضور پرشور خود در 22 بهمن 90، تمامی نقشه ها و ترفندهای پلید دشمن را خنثی می کنند، تصریح کرد: چشمان دشمن به 22 بهمن 90 دوخته که به یاری الله، حضور حماسی مردم، چشمان استکبار را کور خواهد کرد.

امیری با بیان اینکه منافقان و دشمنان توطئه های مختلفی را برای عدم حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تدارک دیدند، یادآور شد: ملت بزرگ ایران هوشیار بوده و بار دیگر در 22 بهمن 90 حماسه ای بی بدیل خلق خواهد کرد.

وی اظهار داشت: تحریم ها هیچ تاثیری بر اراده و پایبندی مردم به ارزشهای اسلامی نخواهد گذاشت.

خطیب جمعه نور در ادامه با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مردم باید به نامزدهای اصلح و دوستدار ارزشهای نظام رای دهند.

امیری بیان داشت: مردم قدرشناس نور همگام با سایر آحاد جامعه، با حضور حماسی خود در 12 اسفندماه، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

وی در ادامه از گرانی بی ضابطه کالاها در بازار و عدم نظارت مسئولان امر انتقاد کرد و گفت: نظارت مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت به بازار شهرهای غرب مازندران باید بهتر شود.