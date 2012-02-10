مشترکات جبهه متحد اصولگرایان با جبهه پایداری زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر جمعه در دومین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به حضار افزود: بسیار تلاش شد تا این دو جبهه را به یکدیگر نزدیک کنیم که نشد و در این میان آنچه را که طرف مقابل می‌گفت اگر طرف مقابل قبول می‌کرد یاران خود را از دست می‌داد و البته بر عکس آن نیز صادق بود.

وی ادامه داد: البته اصل این قضیه نیز صادق بود چنانچه آن کسانی که در جبهه متحد هستند نسبت به برخی از کسانی که در جبهه پایداری بودند مشکل داشتند و آنها را به نوعی به جریان انحرافی نسبت می‌دادند و البته از طرف دیگر طرف مقابل نیز بیان می‌کرد که چرا برخی از افرادی که در لیست جبهه متحد هستند در برابر جریان فتنه سکوت کرده است.

ولایتی در خصوص تشریح انحراف نیز یادآور شد: انحراف به منزله خارج شدن از مسیر ولایت است و اگر شخصی از مسیری که رهبری تعیین کرده است جدا شد و بر آن اصرار ورزید در این جریان قرار می‌گیرد.

مجلس ششم با جریان فتنه همراهی می‌کرد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی از نمایندگان مجلس هشتم اقدام آنچنانی انجام نداده و همچنان در لیست جبهه متحد هستند گفت: در خصوص جریان فتنه باید گفت که همه دنیا جمع و با وابستگان داخلی خوددست به دست هم داده‌اند و به دنبال ساقط کردن نظام هستند.

ولایتی در ادامه سخنان خود با اشاره به مواضع به موقع مجلس در خصوص جریان فتنه اظهار داشت: اگر مجلس ششم بود با جریان فتنه همراهی می‌کرد همانطور که در سال 1378 همراهی کرد اما مشاهده کردیم که چگونه مجلس هشتم با جمع کردن 250 امضا در برابر فتنه ایستاد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که علت انتخاب کاندیداهای مجلس و اعضای لیست جبهه متحد در تهران چه بوده نیز یادآور شد: کسانی که نظام را قبول دارند، پایبندی به تعهدات خود را ملاک قرار می‌دهند، سابقه خوبی دارند، کارآمد هستند و رای آور هستند را انتخاب کرده‌ایم.