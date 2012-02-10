برگزیدگان جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر جمعه با حضور رئیس حوزه هنری کشور، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، مدیر عامل انتشارات سوره و جمعی از هنرمندان موسیقی کشور و استان لرستان برگزیدگان جشنواره خنیاگران انقلاب معرفی شدند.

در این مراسم در بخش سرود، گروه سرود نوجوانان شاهد اصفهان به عنوان اثر برگزیده جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی انتخاب شد.

گروه ندای جام شهرستان تربیت جام نیز در بخش موسیقی بدون کلام اثر برگزیده این جشنواره شد.

در بخش موسیقی مناطق و نواحی ایران نیز دو گروه هراتی استان خراسان رضوی و گروه ترکمن استان گلستان به صورت مشترک برگزیده این بخش شدند.

دو گروه آساره شهرستان خرم آباد و گروه جوانان استان کرمانشاه نیز در بخش موسیقی ردیف و دستگاه جشنواره خنیاگران انقلاب به صورت مشترک به عنوان اثرات برگزیده انتخاب شدند.

در بخش ارائه شاخص الگویی نیز گروه فلک الافلاک حوزه هنری استان لرستان و گروه نوای می استان چهارمحال بختیاری به صورت مشترک آثار برگزیده شدند.

همچنین هیئت داوران جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب در بخش شعر هیچ اثری را نتوانستند به عنوان اثر برگزیده انتخاب کنند و انتخاب اثر برگزیده این بخش را به منوط به اعلام حوزه هنری استان لرستان تا یک ماه دیگر کردند.