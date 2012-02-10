مردم در ۲۲ بهمن اطاعت از رهبری را به نمایش خواهند گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی همزمان با روز "انقلاب جهانی اسلام، پیامبر اعظم (ص) و بیداری اسلامی" در نماز جمعه ورامین افزود: نقطه اوج مراسم دهه فجر راهپیمایی ۲۲بهمن است، انقلاب اسلامی به رهبری امام عظیم الشأن پیروز شد و این پیروزی به مسلمانان جهان عزت بخشید و در شرایطی که مکاتب مادی جهان دین را افیون جامعه معرفی می کردند، امام(ره) بر تفکرات ضد دینی خط بطلان کشیدند، باید بیندیشیم و فکر کنیم چه بودیم، کجا بودیم و به کجا رسیدیم.

وی تصریح کرد: کشوری که تمام مقدراتش را آمریکاییها رقم می زدند، مغزهای مبتکر و مخترعش خودباوری نداشتند و کشوری که هرکس ندای آزادیخواهی سر می داد، صدایش در نطفه خفه می شد، به برکت انقلاب اسلامی جایگاه رفیعی یافته است.

سیاستهای آمریکا به بن بست رسیده است

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند کشور ما امروز مقام اول علمی منطقه است، این کشور و نظام اسلامی خواب راحت را از چشمان سران استکبار ربود، امروز سیاستهای آمریکا به بن بست رسیده است.

وی گفت: امروز زمانی که یک دانشمند هسته ای را ترور کرده و ایران را تهدید به جنگ می کنند، در شهرهای خود آمریکا و اروپا مردم به سیاستها اعتراض می کنند و سخنان با صلابت رهبری عزیز تمام معادلات سیاسی آنها را برهم می ریزد، باید برخود ببالیم که در چنین کشوری نفس می کشیم.

امام جمعه موقت ورامین افزود: یقینا در ۲۲بهمن مردم اطاعت خود از رهبری را به نمایش خواهند گذارد و با شور و شعور انقلابی به میدان می آیند، امروز دشمن با تمام قوا و در رنگهای گوناگون به میدان آمده است، تقویت روحیه تقوا می تواند اقدامات دشمن را خنثی کند.

اگر از آرمانهای شهدا فاصله بگیریم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد

امام جمعه موقت ورامین در خطبه دوم به یادواره ۱۱۰۰شهید شهرستان اشاره کرده و ادامه داد: اگر از آرمانهای شهدا فاصله بگیریم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد، بسیار مبارک است که تمثال شهدا از بایگانی اداره ها و خانه ها بیرون آمد و در برابر ما قرار گرفت تا به چهره نورانی و مظلوم این عزیزان بنگریم و از معنویت این عزیزان توشه راه برگیریم.

وی تأکید کرد: البته یادواره های فراوان و قابل تقدیری در طول سال برگزار می شود اما اینکه در یک یادواره از تمام شهدای شهرستان یاد شود لطفی ویژه دارد که امیدواریم خداوند توفیق نوکری شهدای عزیز را به ما عنایت کند.

پیامبر(ص) بر تمامی طواغیت خط بطلان کشید

امام جمعه موقت ورامین سپس به تولد پیامبر اکرم(ص) اشاره کرده و گفت: با تولد پیامبر اکرم(ص) بتها از جا کنده شد، آتشکده پارس بعد از یک هزارسال خاموش شد و ۱۴کنگره ایوان مدائن فرو ریخت، این اتفاقات پیامهای مهمی دارد، منادی توحید پای به عرصه وجود گذاشته بود و دیگر جایی برای بتها نبود.

وی ادامه داد: دیگر جایی برای خرافات وجود ندارد، پیامبر(ص) بر تمامی طواغیت خط بطلان کشید؛ پس از بعثت نیز زندگی پیامبر(ص) پر از درس است، سیره پیامبر اکرم(ص) طبق فرمایش قرآن برای ما اسوه حسنه و بهترین اسوه است.

دولت را از هرگونه تضعیف شهرستان ویژه، انقلابی و ولایی بر حذر می داریم

وی سپس خطاب به استاندار تهران که در نماز جمعه این هفته ورامین حاضر بود، عنوان کرد: ورامین سرزمین کهن و با پیشینه پر افتخار فرهنگی و انقلابی است، سابقه پر افتخار ۱۵خرداد برگ زرین دیگری در کارنامه مردم این دیار است و همین ۱۵خرداد سبب شد رژیم پهلوی مردم این منطقه را عقب نگاه دارد.

حجت الاسلام محمودی با تقدیر و تشکر از برخی اقدامات و تلاشهای دولت گفت: آنقدر محرومیتها زیاد بوده که اقدامات صورت گرفته جبران کننده آن نیست، فقدان برخی امکانات اداری و خدماتی در منطقه و لزوم تردد به تهران موجب بروز مشکلات عدیده شده است، سالهاست وعده مترو داده شده، دامداران این منطقه با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند و در یک کلام مردم ورامین نیازمند نگاه ویژه هستند.

وی ادامه داد: در سفر ریاست جمهوری، مردم و مسئولان افتخاری بی نظیر آفریدند و درخواستهای مکتوبی به ایشان توسط مسئولان ارائه شد که خواستار پیگیری جدی آنها هستیم،ورامین از نظر وسعت و توانایی اقتصادی ،علمی و سیاسی جایگاه خوبی دارد و ضمن اینکه معتقدیم بخشهای شهرستان باید پیشرفت کنند، دولت را از هرگونه اقدام تضعیف آمیز برای شهرستان ویژه، انقلابی و ولایی ورامین بر حذر می داریم.

تقاضای جدی تبدیل استان شدن این منطقه بزرگ و انقلابی را داریم

امام جمعه موقت ورامین گفت: تقاضای جدی تبدیل استان شدن این منطقه بزرگ و انقلابی را داریم و این امر را به مصالح منطقه و نیز تهران بزرگ می دانیم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار و فعالیتهای پر شور مردم در مراسم ملی و دینی تصریح کرد: این همه شور و شعور انقلابی مردم شهرستانهای استان سهمی از رسانه ملی ندارد؛ استقرار صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران در ورامین از مصوبات دور قبلی سفرهای هیئت دولت است، اما متاسفانه هیچگونه اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: شهرستان ورامین آمادگی این را دارد که زمین لازم برای احداث صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران را اختصاص دهد.