نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی در اهواز برگزار می شود

علیرضا شیخ رباط در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورتهای برگزاری این نمایشگاه گفت: آشنایی با فناوری های روز و بالا بردن ضریب امنیتی و ایمنی در استان، بررسی و انتخاب سیستمهای با کیفیت و دارای استاندارد و سازگار با شرایط محیط و همچنین استعدادیابی و کشف نقاط قوت و ضعف در زمینه عرضه و تقاضا از ضرورتهای برپایی نمایشگاه بوده است.

شیخ رباط در خصوص دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: آشنایی با جدیدترین محصولات ارائه شده و بررسی دقیق آنان به منظور اجرای مطلوب و بی نقص پروژه های حفاظتی، ایجاد فرصت در راستای نیازسنجی و تصمیم گیری با حضور مشاوران کارآزموده در نمایشگاه، ایجار رقابت سالم و رسیدن به بهترین قیمت با بالاترین کیفیت در میان مجریان، امکان رشد و عرضه شرکتهای کوچک و نوپای محلی، ایجاد فرصت برای عرضه و تقاضای محصولات با تکنولوژی روز و برگزاری مانورهای عملیاتی ارگانهای مرتبط با پدافند غیرعامل در حضور شرکت کنندگان برخی از اهداف این نمایشگاه به شمار می رود.



وی همچنین برنامه های جانبی اولین نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی در استان را شامل برگزاری کلاس آموزشی کوتاه مدت که در آن آشنایی با تجهیزات حفاظتی توسط سازمان فنی و حرفه ای استان ارائه می شود و برگزاری کلاس آموزش اطفای حریق توسط سازمان آتش نشانی استان اعلام کرد.



این نمایشگاه از 24 تا 28 بهمن ماه و از ساعت 16 تا22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برپا خواهد شد.